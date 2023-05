Kit especial transforma o seu velho Mini num carro elétrico poderoso

Esta solução de "transformação" dos térmicos em elétricos poderá um dia vingar. Um kit que altera a motorização e alimentação de um carro convencional para um veículo elétrico pode ser um bom negócio. O exemplo que mostramos hoje converteu um clássico Mini num elétrico com muito poder. O valor desta obra rondou os 17 mil euros. Barato ou nem por isso?

De térmico a carro elétrico em poucas horas

A conversão de veículos já em circulação é uma modalidade com uma longa tradição e, ao mesmo tempo, maltratada pela legislação. Uma alternativa sustentável que nos permite manter os carros na estrada, simplesmente mudando-lhes o coração, o que evita ter de produzir um carro de raiz. Agora, a empresa britânica Electrogenic lançou um novo kit que propõe eletrificar um carro clássico. O Mini.

Este tipo de transformação já tem muitos e bons exemplos, e até lhe chamámos de motores elétricos universais. Portanto, há soluções para adaptar a qualquer carro.

A proposta da empresa britânica vem completamente montada e integrada num subquadro dianteiro que se situa no lugar onde o motor a gasolina costumava estar. Tudo está pré-montado e ligado, incluindo a bateria. De facto, o que o mecânico qualificado terá de fazer é aparafusar o kit, ligar o acelerador e o sistema de informação do painel de instrumentos... e já está.

Ao contrário de outros kits de conversão, este não é exatamente um kit concebido para pôr um carro a funcionar para uma viagem de lazer. O sistema tem um motor de 60 cv e 135 Nm de binário disponível a partir das zero rotações. Isto, combinado com o baixo peso do Mini, garante seguramente uma tarde divertida ao volante.

Este motor é alimentado por uma bateria de 20 kWh que proporciona uma autonomia de 130 quilómetros por carga, podendo ser aumentado com a opção de um pack de maior capacidade.

Do ponto de vista económico, o kit custa 15.000 libras, ou seja, 17.260 euros ao câmbio atual, mais impostos e o custo de montagem, se for instalado por um especialista.

Uma alternativa apaixonante e nostálgica, embora, como podemos ver, também exija um esforço financeiro para dar uma nova vida a um clássico.