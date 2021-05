O Facebook tem um estatuto muito grande junto dos utilizadores das apps móveis. Este deverá ser o acesso mais vezes realizado e uma das fontes mais importantes de tráfego desta rede social, que domina a Internet e várias áreas de serviço.

Estas apps do Facebook sempre foram das que dominaram o mercado dos dispositivos móveis, mas há uma mudança grande a caminho. Os dados mais recentes mostram uma quebra de 30% nas descargas desta app, algo que há anos não acontecia.

Facebook em queda nas apps móveis

A mudança que a Apple trouxe ao iOS 14.5 veio mudar a posição do Facebook em várias áreas. Ao perder o acesso aos dados dos utilizadores, tomou medidas que muitos utilizadores consideraram uma perda de confiança e uma imposição anormal.

Esta poderá ser parte da razão para um novo cenário que agora está a ser visto. A empresa de análise AppFigures revelou agora que a app do Facebook, tanto na Play Store como na App Store, teve uma quebra na ordem dos 30% de downloads ao ser comparada com o mesmo período de 2020.

iOS 14.5 pode ser uma das causas

Segundo a análise da AppFigures, os números de maio de 2020 revelavam um número de 15 milhões de downloads semanais. Em 2021, este número desce consideravelmente e atinge apenas os 11 milhões de downloads semanais, combinando as 2 lojas de apps do Android e do iOS.

Esta perda de presença nas lojas online parece ter sido iniciada em junho de 2020. Curiosamente, foi precisamente nesse momento em que a Apple anunciou as primeiras versões do iOS 14, com todas as limitações de acesso aos dados pelas apps e o aumento da privacidade esperado.

TikTok aproveita a quebra do Facebook

Não existe uma razão identificada para este movimento de quebra do Facebook nas suas apps móveis. O que é apontado dá como possível um impulso grande no número de downloads do TikTok e também as novas regras de privacidade da Apple para o iOS.

Esta não é a primeira vez que o Facebook tem quebras nas suas apps móveis, mas há agora uma diferença. Esta é a primeira vez que os números descem de forma considerável e que mantém este comportamento por 1 ano. Resta saber, como é lógico, como vai o Facebook reagir a esta mudança.