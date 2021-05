Retail Royale, um Battle Royale numa grande superfície comercial

Eis mais um jogo que tanto tem de original, como de louco: Retail Royale.

Em desenvolvimento por uma equipa de desenvolvimento cipriota que dá pelo nome DarxDev, Retail Royale é um Battle Royale, mas em plena grande superfície comercial.

Trata-se de mais um jogo com uma grande originalidade e insanidade à mistura, Retail Royale é um Battle Royale que decorre numa grande superfície comercial.

Pelos vídeos já lançados, os cenários do jogo fazem-nos lembrar claramente, uma loja do IKEA. Aliás, os criadores do jogo devem ter tudo as lojas da gigante sueca como inspiração, pois o local onde a ação decorre chama-se precisamente de IDEA.

É a loucura total. Tal como nos restantes Battle Royales, o grande objetivo é ser o último em pé e para tal, tudo o que está disposto nesta grande área, pode ser usado como uma arma.

Imaginem tudo o que está disponível para venda numa loja do IKEA. Pois, bem! Segundo os criadores de Retail Royale, tudo o que se encontra exposto é potencialmente uma arma. E tudo vale para ser o Last Man (Woman) Standing.

“Existe algo numa simples visita a uma superfície como a do IKEA, que faz com que um simples e feliz casal, de repente, se sinta com vontade de desatar a destruir tudo e todos.” foi referido por KJ Robertson na comunicação agora revelada.

Nunca tinha pensado antes em algo semelhante a Retail Royale, mas a verdade é que, se virmos bem, uma superfície comercial com as dimensões do IKEA (por exemplo) e com a quantidade de esconderijos possíveis e “armas” à disposição acaba por não ser uma ideia tão despropositada para um Battle Royale, não concordam?

Atualmente, Retail Royale encontra-se aberto para testers, e quem estiver interessado pode ver como fazer no Discord e ler a thread de “#become-a-playtester”.

Os DarxDev preveem que o jogo, que se encontra atualmente na sua fase Alfa, seja lançado em Early Access no Steam algures no último trimestre deste ano.