E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o smartwatch HUAWEI Watch GT 5, analisámos a E-bike ENGWE P20, demos conta da chegada do novo Dacia Bigster, e muito mais.

Os smartwatches da Huawei têm sempre um efeito positivo nos utilizadores, criando interesse e curiosidade. Estas propostas crescem e melhoram e isso foi visto agora na nova série HUAWEI Watch GT 5, que vem elevar ainda mais estas propostas e tornar-se, provavelmente, o smartwatch perfeito para o dia a dia.

Casa de algumas das principais empresas tecnológicas do mundo, Silicon Valley é um centro global de inovação. Agora, recebeu o seu primeiro serviço de entregas por drone.

A QIDI apresenta o mais recente lançamento da sua série Plus, a QIDI Plus4, uma impressora 3D de grande formato, equipada com um sistema de aquecimento ativo de segunda geração que a destaca no mercado.

Tal como o Sol nasce todos os dias, também EA Sports FC (sucessor espiritual de FIFA, da Electronic Arts) apresenta uma nova edição todos os anos. Mais que uma simples atualização de base de dados, a edição deste ano traz outras novidades. Venham ver...

A Lua é um objeto celeste impressionante e os especialistas têm trabalhado para explorá-la. Após quatro dias de observação contínua, este astrofotógrafo presenteou os curiosos com imagens incríveis.

Em absoluta estreia nacional, a BYD marcará presença no Salão Automóvel Híbrido Elétrico (SAHE) com o Yangwang U8, o SUV híbrido plug-in off road da sua submarca de luxo.

Aguardávamos este modelo desde janeiro de 2021, quando a Dacia deu a conhecer o Bigster Concept, que ilustrou a sua ambição em elevar-se a novos patamares. A promessa não se desvaneceu com o tempo e o novo Bigster entrega ao segmento C-SUV um automóvel Essencial, mas Cool, Eco-Smart, Robusto e Outdoor.

Um grande obstáculo da exploração de Marte é assegurar uma fonte de energia consistente para as bases, rovers e outros equipamentos. Por isso, uma equipa de cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia da China apresentou uma nova solução - uma bateria única concebida para aproveitar a atmosfera marciana como combustível durante a descarga.

2024 viu o regresso de uma das séries mais bem sucedidas do reino dos videojogos. Com o desenvolvimento a cargo da Saber Interactive, Warhammer 40,000: Space Marine II já se encontra entre nós e já experimentámos o jogo.

Em Portugal, os elétricos têm recebido bastante atenção e são uma aposta ganha, tendo em conta os números de vendas. Contudo, no que toca ao segmento dos compradores particulares, a escolha não está assim forte, e muito por culpa do preço. Poderá ser o Renault Twingo E-Tech 100% elétrico a ajudar a mudar este cenário. Fala-se num preço abaixo dos 20 mil euros.

Numa altura em que o mercado tem já uma oferta significativa de E-bikes, poderá ainda estar indeciso se, para o seu caso, uma E-bike leve e compacta poderá ter vantagens face a uma E-bike robusta. A nova E-bike ENGWE P20 que hoje trazemos em análise poderá ajudar a esclarecer.

Com a tecnologia que temos disponível, qualquer local é conveniente para instalar painéis solares. Ora, não será tão literal assim, mas temos conhecido algumas soluções que são verdadeiros fruto de engenho. Esta empresa americana, por exemplo, viu potencial nas ferrovias.

Elon Musk vinha a prometer há algum tempo a chegada de uma novidade da Tesla. Falamos do seu robô-táxi, um veículo totalmente autónomo e que espera ser o futuro do transporte da humanidade no futuro. Depois de vários adiamentos, o Cybercab é já uma realidade e o responsável da Tesla resolveu trazer mais novidades para este evento.

A ideia é simples, a Mercedes agarrou nos 45 anos do seu SUV G e criou um elétrico, poderoso e carregado de tecnologia. A Sociedade Comercial C. Santos destaca o G 580 no 8.º Salão Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE).