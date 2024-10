Yangwang U8 da BYD estreia-se em Portugal no Salão Automóvel Híbrido Elétrico, no Porto

Em absoluta estreia nacional, a BYD marcará presença no Salão Automóvel Híbrido Elétrico (SAHE) com o Yangwang U8, o SUV híbrido plug-in off road da sua submarca de luxo.

A Yangwang é uma marca premium que se apresenta no mercado com tecnologias inovadoras e produtos revolucionários. O objetivo desta submarca da BYD passa por criar carros de sonho sem precedentes para aqueles que procuram o melhor.

Numa importante estreia nacional, o SUV híbrido plug-in off road U8 da Yangwang marcará presença no SAHE deste ano, que decorrerá de 11 a 13 de outubro, no Porto.

O Yangwang U8 serve de "montra para exibir todo o potencial tecnológico da fabricante mundial BYD, alcançando novos patamares de tecnologia e inovação". O modelo será revelado no dia 11 de outubro durante a manhã, no espaço da BYD no Salão Automóvel.

Desenhado para "desafiar os limites do que é possível no mundo dos veículos movidos a novas energias", o U8 da Yangwang combina as mais recentes inovações da mobilidade elétrica com características e design premium de um SUV de luxo. Segundo a BYD, é capaz de oferecer o melhor desempenho para qualquer cenário pretendido.

Focado na inovação, o Yangwang U8 destaca-se pela integração da Plataforma e4 e do Sistema Inteligente de Controlo Corporal DiSus, ambos concebidos para assegurar segurança e desempenho, "com a precisão e o controlo que apenas os mais avançados sistemas eletrificados podem oferecer".

O Yangwang U8 "é mais do que um veículo de luxo". Para a BYD, é uma "afirmação da marca para marcar um capítulo no futuro da mobilidade elétrica, transportando a potência dos veículos elétricos para responder a qualquer necessidade do condutor".

BYD aproxima os clientes de Portugal da sua oferta automóvel

Na 8.ª edição do SAHE, além do Yangwang U8, a BYD contará com toda a gama disponível em Portugal, nomeadamente o SEAL, SEAL U nas versões 100% elétrica e DM-i com tecnologia híbrida plug-in, DOLPHIN, ATTO 3 e HAN.

A marca terá, ainda, ofertas exclusivas para os visitantes, bem como viaturas disponíveis para test-drives, acompanhados por uma equipa de monitores especializados.