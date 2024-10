Primeiro veículo lunar da NASA desde o Apollo terá aspeto de carro de golf

A última vez que alguém conduziu na Lua foi em 1972, quando os astronautas do Apollo 17 levaram o Lunar Roving Vehicle para uma última volta. Agora, a NASA está a planear um regresso à superfície da Lua que incluirá levar consigo um novo veículo lunar e acaba de começar a testar protótipos do seu mais recente carrinho de golf.

Oficialmente designado por Lunar Terrain Vehicle, o novo veículo poderá assumir uma de três formas diferentes, depois de a NASA ter recrutado três empresas diferentes para apresentarem projetos.

Estes projetos foram apresentados em abril de 2024 pelas empresas de engenharia Intuitive Machines, Lunar Outpost e Venturi Astrolab, e agora a NASA tem um protótipo a funcionar para ver como poderá funcionar o novo rover lunar, relata o Futurism.

O primeiro veículo que a NASA começou a testar nunca chegará à superfície da Lua, mas será utilizado para testar tecnologias que poderão ser utilizadas na criação espacial. Como tal, tem um aspeto um pouco estranho que se assemelha a um cruzamento entre um pequeno trator e um carrinho de golfe.

Embora não seja tão elegante como o buggy lunar descapotável dos anos 70, o aspeto ligeiramente pesado do novo rover deve-se aos requisitos rigorosos da NASA. Atualmente, a agência precisa que tenha espaço para dois astronautas e os seus fatos espaciais, bem como capacidades robustas que possam atravessar a paisagem lunar com facilidade. Também pode ser operado remotamente e pode ser convocado quando necessário.

A Ground Test Unit ajudará as equipas da NASA no terreno, a testar e a compreender todos os aspetos das operações do rover na superfície lunar antes das missões Artemis.

A GTU permite à NASA ser um comprador inteligente, pelo que podemos testar e avaliar as operações do rover enquanto trabalhamos com os contratantes LTVS e o seu hardware.