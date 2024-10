Xiaomi 15 vem resolver uma das maiores reclamações da marca: a duração da bateria

O próximo smartphone da Xiaomi, o Xiaomi 15, poderia ser anunciado em outubro na China, e embora a empresa ainda não tenha revelado detalhes sobre este smartphone, rumores já mostraram tanto o seu design como algumas de suas especificações. Agora, o mais recente que se sabe é uma novidade que irá agradar a muitos utilizadores: a bateria.

Xiaomi 15 virá com mais bateria

Conforme revelado pela XiaomiTime, o Xiaomi 15 virá com uma grande mudança na sua bateria, resolvendo assim um dos pontos mais negativos dos smartphones Xiaomi.

Até agora, os emblemáticos da marca têm sofrido pela sua autonomia, uma vez que incluíam baterias com uma capacidade inferior não só aos seus concorrentes, mas também a outros smartphones Redmi e Poco, duas marcas da Xiaomi.

A Xiaomi optou por um design mais refinado, ao mesmo tempo que incluiu suporte para carregamento rápido para fornecer bateria num curto espaço de tempo. No entanto, nada se compara a uma bateria maior.

Especificamente, espera-se que o smartphone tenha uma bateria de 5400 mAh, em comparação com os 4610 mAh incluídos no seu antecessor, o Xiaomi 14. Portanto, espera-se um aumento significativo na vida útil da bateria.

Além disso, a Xiaomi não vai prescindir da velocidade de carregamento. O Xiaomi 15 teria suporte para carregamento sem fios com uma potência de até 50W, e carregamento rápido via cabo com 90W.

Processador mais potente, melhor ecrã, e alterações nas câmaras

Quanto ao resto das especificações, tudo indica que o Xiaomi 15 terá um processador Snapdragon 8 Gen 3, o mais recente processador topo de gama da Qualcomm. Incluirá também um ecrã OLED de 6,3 polegadas com resolução de 1,5K e uma taxa de atualização adaptativa de até 120Hz.

Espera-se também que a Xiaomi faça uma grande alteração nas câmaras. O Xiaomi 15 poderá chegar com um novo sensor primário de 50 megapixéis, bem como uma câmara ultra grande angular com a mesma resolução. Por outro lado, a empresa poderia também optar por uma teleobjetiva de 50 megapixéis que permitiria fotografar com zoom ótico de 3x.

O Xiaomi 15 poderia estrear-se a 23 de outubro na China, mas só chegaria ao mercado mundial no início de 2025. O seu preço poderia rondar os 4599 yuan (585 euros).

