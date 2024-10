App Sinais vitais detecta doenças antes do aparecimento dos sintomas

E se uma app no seu Apple Watch o informasse que vai ficar doente, ainda sem que dê conta dos sintomas? É isso que a app Sinais vitais fez já a vários utilizadores. Saiba como tudo acontece!

Apple Sinais vitais é o seu médico de serviço

A Apple quer tornar os seus vestíveis em sistemas de vigilância médica pessoal. O iPhone e iPad são centros de análise, o Apple Watch e AirPods são dispositivos de avaliação médica. A app Sinais vitais é o médico, mostrando o resumo da saúde ou da falta dela, do utilizador.

Ora, esta app, que aparece no iOS 18 e watchOS 11, compila vários dados referentes às leituras feitas à frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura de pulso, oxigénio no sangue e duração do sono.

Esta aplicação, como já mostrámos aqui, é muito importante para o utilizador que usa o Apple Watch durante o sono, assim como durante o seu dia a dia.

A app recolhe e cataloga, analisa e informa sobre a normalidade ou anormalidade dos sinais gravados.

Diagnóstico antes dos sintomas

De facto, segundo vários testemunhos de utilizadores no Reddit, a aplicação é capaz de detetar doenças mesmo antes do aparecimento dos primeiros sintomas (uma estreia mundial no domínio dos relógios e pulseiras conectados).

Na altura da sua apresentação, a Apple não mencionou a possibilidade de a app Sinais vitais ser capaz de antecipar o aparecimento de uma doença. No entanto, vários utilizadores afirmaram que a aplicação antecipou quebras de forma física muito antes do aparecimento dos sintomas.

Um utilizador chamado RCG21 partilhou a sua experiência no Reddit, explicando que a aplicação previu por duas vezes que ele iria adoecer, vários dias antes de começar a sentir os primeiros sinais.

Comecei a utilizar a app Sinais vitais assim que foi lançada na versão beta e, desde então, adoeci cerca de duas vezes. Das duas vezes, a aplicação soube com alguns dias de antecedência e não senti nada de anormal. É espantoso como esta funcionalidade pode ser útil.

Disse o utilizador do Reddit.

Monitorização personalizada e em tempo real

A funcionar no Apple Watch Series 8 e modelos posteriores, incluindo a gama Apple Watch Ultra com watchOS 11, a aplicação Sinais vitais aproveita os dados de saúde recolhidos durante o sono ao longo de um período de sete dias para estabelecer uma linha de base personalizada.

Analisa parâmetros como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura do pulso, a duração do sono e os níveis de oxigénio no sangue.

Ao monitorizar estes dados, a aplicação estabelece valores normais específicos para cada utilizador e envia alertas em caso de dados invulgares.

Os testemunhos confirmam a eficácia da aplicação

Outro utilizador, dalethomas81, também referiu que a app Sinais vitais tinha detetado várias alterações nas suas medições antes de ele começar a sentir-se doente.

Estes alertas baseavam-se em anomalias nos seus dados de saúde alguns dias antes do aparecimento de quaisquer sintomas, confirmando a hipótese de que a aplicação poderia muito bem ser capaz de antecipar doenças como a gripe ou a bronquite.

Uma revolução no controlo da saúde?

Graças a estes numerosos testemunhos, parece plausível que a aplicação Sinais vitais do watchOS possa desempenhar um papel fundamental na deteção precoce de doenças.

Embora a aplicação não lhe diga literalmente que “vai ficar doente”, mantém-se atenta aos desvios nos seus dados de saúde e alerta-o assim que um parâmetro sai do seu intervalo normal.

Esta capacidade de antecipar os sinais de alerta de um problema de saúde pode, com o tempo, permitir aos utilizadores gerir melhor o seu bem-estar, ou mesmo consultar um médico antes do aparecimento dos sintomas.