Huawei Watch GT 5: o smartwatch perfeito para usar no pulso no dia a dia?

Os smartwatches da Huawei têm sempre um efeito positivo nos utilizadores, criando interesse e curiosidade. Estas propostas crescem e melhoram e isso foi visto agora na nova série HUAWEI Watch GT 5, que vem elevar ainda mais estas propostas e tornar-se, provavelmente, o smartwatch perfeito para o dia a dia.

A procura do melhor smartwatch do mercado tem levado a Huawei a apresentar propostas que se destacam de forma natural. A cada novo relógio é mostrado um aprimorar do design e de todo o hardware presente. Os sensores melhoram sendo mais precisos e a oferta global é elevada a novos patamares.

Com a chegada do novo HUAWEI Watch GT 5 isso volta a ser visto, com a marca a inovar de forma discreta no seu design e nas funcionalidades que oferece. Ainda assim, e na sua base, este é um relógio clássico e que se adapta a qualquer situação, seja no desporto, dia a dia ou um momento mais formal.

Design e estética deste smartwatch

Começando pelo que os olhos veem, e que é muito importante, temos um design novamente aprimorado. O HUAWEI Watch GT 5 renova de forma discreta as linhas dos modelos anteriores, trazendo mais linhas retas. O ADN Watch GT está presente, mas com algumas mudanças interessantes, nomeadamente a coroa do ecrã, que agora é octogonal, integrando-se com a forma da caixa exterior.

Por outro lado, e também como vem sendo hábito, a Huawei tem um cuidado único com as braceletes que oferece. A unidade em teste tinha uma proposta em tecido azul, mas podem ser encontradas em fluoroelastómero preto ou pele sintética castanha, na versão de 46 mm. Com estas linhas e estas cores, o Watch GT 5 é uma proposta para o dia a dia única, adaptando-se naturalmente a cada momento, sem destoar ou parecer descontextualizado.

Com apenas 48 g, este é um relógio que não pesa no pulso e tem o tamanho indicado para ser usado por qualquer adulto. Apesar de ter presença, não é demasiado grande, o que o torna ainda mais discreto, por parecer menor e mais fino. A somar a isto, temos caraterísticas que o tornam uma excelente opção, considerando o que oferece e o que custa. Na verdade, e como dissemos, segue os princípios da Huawei para esta linha de produtos.

Hardware presente está no topo

Em termos de hardware, o HUAWEI Watch GT 5 mostra ser uma evolução importante face aos modelos anteriores, em especial na parte da monitorização da saúde e do desporto. Nota-se uma precisão maior nos dados recolhidos e, principalmente, uma interpretação mais interessante para os utilizadores. A somar a isso temos a qualidade a que estes relógios já nos habituaram.

O modelo de 46 mm tem presente um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas, com uma resolução de 466 × 466 pixéis, PPI 326. Esta proposta da Huawei oferece uma leitura clara em qualquer situação e garante cores vibrantes para o utilizador consultar as horas, todas as notificações importantes e a informação essencial apresentada.

Os sensores do HUAWEI Watch GT 5, localizados na zona inferior, garantem que todos os dados necessários são recolhidos. Como dito antes, estes parecem estar ainda mais precisos. Graças ao HUAWEI TruSense, o smartwatch consegue elevar a monitorização da saúde e fitness a um novo patamar, com um rigor científico muito mais elevado, focando-se em pontos essenciais.

A bateria é outro elemento essencial nestes relógios, onde a Huawei dá cartas há vários anos. Esqueçam a necessidade de carregar constante, uma vez que é garantido que conseguem 14 dias de duração máxima da bateria, com 9 dias de duração típica da bateria e 5 dias com ecrã sempre ligado. Nos testes que efetuámos, foram várias as situações de viagem em que simplesmente deixámos o carregador em casa, com a confiança de que não iríamos necessitar de o usar.

Desporto é uma das principais facetas

Ainda que seja um smartwatch, o HUAWEI Watch GT 5 é uma máquina dedicada à saúde e ao bem-estar. Quem escolher esta proposta terá um companheiro para toda a atividade física. A Huawei recheou este smartwatch com mais de 100 modos de treino, que dão acesso a dados de qualquer desporto, que são depois analisados. A reforçar esta vertente temos toda a análise feita em tempo real para ajudar o utilizador desportista. A versão testada dispõe ainda de inovações no que toca à corrida e ao ciclismo e permite, por exemplo, analisar o Tipo de Corrida prevenindo lesões e dando indicações de treino aos utilizadores.

Claro que mais tarde poderá rever todo o exercício físico, gravado com detalhe e com precisão, mesmo no espaço. A presença de GNSS de banda dupla de cinco sistemas, com sistema de posicionamento HUAWEI Sunflower. Há como novidade a possibilidade de os ciclistas usarem como computador de bicicleta, graças à análise de dados em tempo real do GT 5.

Bem-estar e saúde monitorizados constantemente

Outra vertente importante do HUAWEI Watch GT 5 é a monitorização de elementos de saúde e bem-estar. Estes são informações importantes que conseguem dar ao utilizador uma visão do seu estado de saúde e prever potenciais problemas. Falamos da monitorização de sono de nível profissional que monitoriza indicadores de saúde e bem-estar e deteta a respiração anormal durante o sono. Há também o registo de alturas estimadas do período menstrual, da ovulação e dos períodos férteis num só, com base em dados fisiológicos de precisão e num algoritmo de aprendizagem aprofundada.

Com este novo smartwatch, a Huawei trouxe uma novidade. Falamos do HUAWEI Health+, um serviço de subscrição disponível através da app HUAWEI Health, que dá acesso a uma enorme variedade de benefícios exclusivos, incluindo treinos desde o nível principiante ao avançado, meditações guiadas, Plano Stay Fit e exercícios de respiração. Este será um assistente pessoal que ajudará a ter uma vida ainda mais saudável e garantirá resultados.

Interface e a universalidade deste relógio

Algo que distingue o HUAWEI Watch GT 5 da maioria da concorrência é a sua verdadeira universalidade de uso. Isto significa que este smartwatch pode ser usado tanto com sistemas Android como com o iOS. Graças à app HUAWEI Health todas as funcionalidades estão presentes e disponíveis, independentemente do smartphone do utilizador. Bastará emparelhar e todas as opções e funções ficam disponíveis.

A base deste relógio é o já conhecido HarmonyOS. Este sistema universal da Huawei encaixa de forma perfeita neste smartwatch e dá-lhe uma interface simples de usar, mas com muita informação útil. A somar a isso, para cada HUAWEI Watch GT 5 ser único, há um nível de personalização grande, onde as faces de relógio são certamente o mais usado.

Como novidade, agora, podemos contar com um teclado para respostas diretas no relógio e a possibilidade de tirar capturas de ecrã do relógio, que ficam armazenadas na galeria do smartphone.

Conclusão: o que vale o HUAWEI Watch GT 5?

O HUAWEI Watch GT 5 é uma evolução natural das propostas anteriores da marca. Não é apenas uma revisão estética e as novidades são uma das razões para se tornar o smartwatch perfeito para usar no pulso no dia a dia. Com uma estética atrativa e uma imagem apelativa, reúne um conjunto de funcionalidades únicas e importantes.

Será o companheiro ideal para a prática de desporto, mas tomará conta do bem-estar de forma automática e constante. Até para os mais exigentes, este será um relógio para todos os momentos.

Com o novo smartwatch da Huawei conseguirá libertar-se de estar sempre a olhar para o telefone. Todas as informações e notificações vão surgir para o alertar, podendo até atender chamadas diretamente do pulso, com toda a comodidade. Com todas estas capacidades, o HUAWEI Watch GT 5 é uma compra óbvia para quem procura um smartwatch com um preço ajustado e com muito para oferecer.

Existe ainda um modelo Pro, o HUAWEI Watch GT 5 Pro, que iremos analisar em breve e mostrar todas as suas capacidades e funcionalidades.

O HUAWEI Watch GT 5 já está disponível no mercado português, com preços a partir de 249,00 €. Este pode ser encontrado na loja online da Huawei.

O Pplware volta a ter uma surpresa para os leitores. Temos um código de desconto exclusivo: APPLGT5. Este é válido para a compra de uma segunda bracelete para qualquer um dos modelos da série Watch GT 5. Para quem fizer esta compra, e até 31 de outubro, além da bracelete, recebe também uns HUAWEI FreeBuds 5i.

HUAWEI Watch GT 5: galeria de imagens