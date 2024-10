Silicon Valley já tem um serviço de entregas por drone

Casa de algumas das principais empresas tecnológicas do mundo, Silicon Valley é um centro global de inovação. Agora, recebeu o seu primeiro serviço de entregas por drone.

Pioneira na tecnologia de drones, a Matternet lançou o primeiro serviço de entregas por drones na Califórnia, oferecendo aos residentes de Mountain View e Sunnyvale uma forma muito rápida e sem emissões de receberem encomendas.

O serviço representa uma mudança importante no panorama de entregas da região.

Estamos a entrar na próxima fase de escala na entrega por drones - construindo uma nova camada de infraestrutura logística ultra-eficiente que se tornará uma utilidade essencial para todos os lares.

Partilhou Andreas Raptopoulos, diretor-executivo da Matternet, sublinhado o foco da empresa na expansão das suas operações com drones.

Aproveitando a plataforma de entrega de drones M2, certificada pela Federal Aviation Administration (FAA), os dispositivos podem navegar com segurança no espaço aéreo controlado sobre áreas densamente povoadas, entregando pacotes por meio de um sistema de queda de corda.

Isto significa que os itens são deixados diretamente na porta dos clientes, oferecendo uma experiência de entrega totalmente nova e automatizada.

Residentes consideram que as entregas por drone são convenientes

O futuro está finalmente aqui! Esta é a experiência de entrega certa para a era digital. É tão rápido que parece magia. E cada entrega significa menos uma viagem de carro: menos congestionamento nas nossas cidades e menos emissões no ar que respiramos.

Disse Andreas Raptopoulos.

A promessa da Matternet vai além da velocidade. Ao reduzir as deslocações de veículos, os drones da empresa reduzem o congestionamento rodoviário e as emissões de gases com efeito de estufa.

Cada entrega por drone é totalmente automatizada, com os dispositivos a regressarem a uma central para uma rápida troca de bateria antes de se descolarem para a sua próxima entrega, criando um processo otimizado e amigo do ambiente.

A ser testado desde o final de agosto, o serviço já foi elogiado pelos residentes, que sublinharam a conveniência desta novidade futurista.