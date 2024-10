Mercedes-Benz G 580: a lenda do off-road foi reinventada

A ideia é simples, a Mercedes agarrou nos 45 anos do seu SUV G e criou um elétrico, poderoso e carregado de tecnologia. A Sociedade Comercial C. Santos destaca o G 580 no 8.º Salão Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE).

Mercedes-Benz G 580: o elétrico fiel ao passado

Inicialmente produzido para utilização militar, este duro passou a estar disponível ao público a partir de 1979. O projeto iniciou-se em 1972 no âmbito de uma parceria entre a Mercedes-Benz e a Steyr-Daimler-Puch, hoje Magna Steyr.

Agora, a Mercedes-Benz apresenta a primeira variante totalmente elétrica do seu ícone do todo-o-terreno, o Classe G. O Mercedes-Benz G 580 com tecnologia EQ simboliza a fusão da tradição e do progresso como nenhum outro.

A bateria é de 124kWh (capacidade útil de 116 kWh) e fornece energia suficiente para uma autonomia de até 468 km (WLTP). O modelo conta com quatro motores elétricos, controlados individualmente e localizados junto às rodas, com uma potência total máxima de 587 cv e um binário de 1164 Nm.

Tecnologia permite ao carro girar sobre si mesmo

O novo Classe G elétrico tem uma inovadora funcionalidade de rotação total sobre o próprio eixo, “batizada” de G Turn.

Esta função permite ao veículo girar 720 graus (ou seja, duas vezes 360 graus: duas rotações totais) sem sair do lugar. É facilitada pelos quatro motores elétricos e é acionada através de um botão no painel, semelhante aos bloqueios dos diferenciais, em conjunto com as palhetas no volante.

Além desta novidade, o G traz também a tecnologia G-Steer. Esta função permite ao SUV inverter uma roda traseira interna na direção em que se quer virar a baixa velocidade (e também fora de estrada), o que leva a um pivot muito elegante em torno de uma roda traseira. Em vez de rodar em torno de um ponto central, conduz-se em torno da roda traseira. Brilhante para passar por trilhos super apertados fora de estrada.

O vídeo abaixo mostra como funcionam estas duas tecnologias:

Há também uma miríade de modos todo-o-terreno, a capacidade de se deslocar confortavelmente até às rodas traseiras (o que parece suficientemente profundo) e a negação completa de anos de formação de condutores todo-o-terreno.

Como referimos, este veículo é um hino à tecnologia. Este G 580 elétrico apresenta-se inteligente, equilibrado e tão calmo em todo-o-terreno, que se pode deslocar com o mínimo de confusão.

Com o seu conceito inovador de cadeia cinemática, o novo Mercedes-Benz G 580 com tecnologia EQ acelera dos 0 aos 100 km/h em 4,7 segundos. A velocidade máxima está limitada eletronicamente a 180 km/h.

Sim, preço é um fato que apenas está ao alcance de algumas carteiras, poucas! Estes Mercedes-Benz G 580 com tecnologia EQ começam nos 148.400 euros. O modelo apresentado pela Sociedade Comercial C. Santos no SAHE custa 200 mil euros.