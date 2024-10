Red Dead Redemption já tem data marcada para o PC

Red Dead Redemption já tem data marcada para o seu lançamento no PC, juntamente com Undead Nightmare. Venham saber quando chega...

Um fenómeno é como podemos catalogar o sucesso de Red Dead Redemption, quando foi lançado inicialmente no longínquo ano de 2010.

Com a equipa da Rockstar por detrás (responsáveis pelos também fenomenais, Grand Theft Autos), Red Dead Redemption partilha precisamente os mesmos conceitos com esses jogos. Uma liberdade imensa, tanto de exploração como de decisão, um mundo gigantesco à espera de ser explorado, um conjunto de personagens (principais e secundários) interessantes e uma história bastante cativante que, apesar das centenas de missões e atividades paralelas, incentiva os jogadores quererem mais.

É claro que, em contrapartida com GTA, Red Dead Redemption decorre no Oeste Americano.

Recentemente, e de forma a concretizar um desejo muito antigo, a Rockstar veio revelar a data de lançamento do jogo e da sua expansão (Undead Nightmare) para PC.

Em colaboração com a Double Eleven, ambas as experiências clássicas são oferecidas em conjunto num pacote individual e contam com recursos específicos para PC, tais como:

Resolução nativa em 4K a rodar a até 144 Hz nos dispositivos compatíveis.

Suporte para monitores tanto Ultrawide (21:9) como Super Ultrawide (32:9).

Compatibilidade total com rato e teclado.

Suporte para tecnologias de upscaling NVIDIA DLSS 3.7 e AMD FSR 3.0.

Geração de frames com NVIDIA DLSS.

Distância de renderização ajustável, configurações de qualidade de sombras e muito mais.

Red Dead Redemption e Undead Nightmare chegam ao PC em 29 de outubro.