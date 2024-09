Trabalhadores da fábrica da Audi em Bruxelas “roubaram” as chaves de 200 carros

O grupo VW passa atualmente um período conturbado, com anúncios de encerramentos de várias unidades de produção. Na semana passada, a Audi anunciou que iria encerrar a fábrica de Bruxelas devido à fraca procura do Q8 e-tron. Numa ação já de desespero, os trabalhadores dessa unidade fabril asseguraram que nenhum carro irá sair daquela fábrica até que recebam informações concretas sobre o futuro.

200 carros Audi Q8 e-tron como garantia

A decisão de encerramento da fábrica levou os trabalhadores da Audi em Bruxelas a roubar as chaves de cerca de 200 veículos para exigirem à empresa-mãe da marca, a Volkswagen, explicações sobre o possível encerramento da unidade fabril.

Segundo noticiou este domingo a agência Europa Press, a intenção dos funcionários é assegurar que nenhum carro irá sair daquela unidade até que recebam informações concretas sobre o futuro. Contudo, a resposta da Audi foi que não cederá a qualquer tipo de chantagem.

A marca vais mais longe e ameaçou apresentar queixa nas autoridades policiais, recorrendo às imagens das câmaras de vigilância, caso as chaves não sejam devolvidas até ao meio-dia de segunda-feira.

Em causa está o anúncio da Audi que aponta o encerramento da fábrica em Bruxelas, descartando assim os 3.000 trabalhadores. A fraca procura pelo SUV elétrico Q8 e-tron estará, referem, na causa deste encerramento.

Na passada semana, a gigante alemã referiu que não será produzido nenhum novo modelo do grupo em Bruxelas nos próximos anos. Tal situação, que não deixa grande futuro em vista, os trabalhadores encetaram um conjunto de greves que impediram a retoma da produção após as férias de verão.

De acordo com a imprensa alemã, agudiza-se o clima de instabilidade que tem atormentado as marcas do Grupo Volkswagen devido aos problemas relacionados com veículos elétricos.

O arrefecimento das vendas dos elétricos na Europa poderá trazer problemas ao setor automóvel nos próximos meses e a gigante germânica começa a fazer tremer o mercado.