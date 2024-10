Ciência desmistifica: beber muita água não o ajuda a curar uma ressaca

Durante anos, beber muita água tem sido amplamente aceite como uma forma de prevenir ou aliviar as ressacas. No entanto, um novo estudo sugere que este conselho comum pode não ser tão eficaz como se pensava.

Não existe uma relação direta

De acordo com uma investigação conduzida por Marlou Mackus, farmacologista da Universidade de Utrecht, existem poucas provas que apoiem a ideia de que beber muita água após uma noite de consumo de álcool pode aliviar significativamente o desconforto de uma ressaca.

O estudo, que analisou dados de 13 investigações anteriores, procurou descobrir se existe alguma ligação sólida entre a desidratação e a gravidade da ressaca ou se beber água desempenha um papel na redução dos seus sintomas.

Os investigadores não conseguiram encontrar uma relação direta, lançando dúvidas sobre a suposição popular de que a desidratação é a principal causa das ressacas e que a água pode atuar como remédio.

Desidratação não é diretamente responsável por uma ressaca

É bem sabido que o álcool tem um efeito diurético, o que significa que faz com que o corpo produza mais urina, levando à desidratação. Este aumento da perda de líquidos é frequentemente responsabilizado pelas dores de cabeça, náuseas e fadiga associadas à ressaca.

As pessoas que bebem álcool acordam normalmente com sede e com a boca seca, o que reforça a ideia de que a desidratação deve ser a culpada pelos seus sintomas. Logicamente, a substituição dos fluidos perdidos por água deveria aliviar estes desconfortos.

No entanto, os resultados do estudo sugerem o contrário. Embora a desidratação e a ressaca possam ocorrer em conjunto, os investigadores não encontraram provas que sustentem a afirmação de que a desidratação é diretamente responsável pelos aspetos mais dolorosos de uma ressaca. Como resultado, o simples facto de beber água pode não ser tão útil como muitos acreditam quando se trata de prevenir ou reduzir a gravidade das ressacas.

Esta revisão mostra que a ressaca e a desidratação são duas consequências distintas do consumo de álcool que ocorrem em simultâneo, mas uma não causa a outra.

Explicam os autores do estudo no artigo publicado.

Uma parte da investigação envolveu 826 estudantes, alguns dos quais beberam água num esforço para diminuir as suas ressacas. Os investigadores descobriram que, embora o consumo de água tivesse um pequeno efeito, não era suficiente para reduzir significativamente a gravidade dos sintomas.

Outro estudo analisado no âmbito da revisão envolveu 29 participantes com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, aos quais foi pedido que relatassem os seus sintomas de ressaca e os níveis de sede após uma noite de consumo de álcool. Os resultados revelaram que, embora ocorressem sensações de desidratação, estas eram geralmente de curta duração e muito menos intensas do que os sintomas mais duradouros da ressaca.

Enquanto as ressacas tendem a durar mais tempo, os efeitos da desidratação são normalmente ligeiros e de curta duração. Os dados indicam que beber água durante ou logo após o consumo de álcool tem apenas um impacto limitado na prevenção da ressaca no dia seguinte.

Observaram Mackus e a sua equipa.

É importante notar que os estudos analisados nesta investigação envolveram grupos relativamente pequenos de pessoas e centraram-se em diferentes aspetos das ressacas. Por exemplo, alguns estudos examinaram a razão pela qual certos indivíduos têm ressacas mais frequentemente do que outros, em vez de se centrarem diretamente no consumo de água como remédio.

Apesar destas limitações, o estudo sugere que é pouco provável que beber água depois de uma noite de copos proporcione um grande alívio...

