QIDI Plus4, a nova impressora 3D que promete “evoluir a sua imaginação”

A QIDI apresenta o mais recente lançamento da sua série Plus, a QIDI Plus4, uma impressora 3D de grande formato, equipada com um sistema de aquecimento ativo de segunda geração que a destaca no mercado.

O foco principal da impressora 3D QIDI Plus4 é estimular a criatividade dos utilizadores. Com uma temperatura de impressão máxima de 370°C e uma área de construção aumentada (305 x 305 x 280 mm), esta nova impressora é compatível com uma variedade de filamentos de alto desempenho, garantindo melhorias significativas na precisão e facilidade de utilização. Comparada ao modelo anterior, Plus3, a Plus4 é uma grande evolução.

Aquecimento ativo de segunda geração

Uma das características mais relevantes da QIDI Plus4 é o seu sistema de aquecimento ativo, amplamente elogiado na versão anterior. Agora, este sistema foi atualizado com uma potência de 400W, permitindo que a câmara alcance 65°C em apenas 8 minutos. O novo design de circulação de ar, combinado com um ventilador turbo, mantém a temperatura da câmara mais equilibrada, o que melhora a precisão dos modelos impressos com filamentos de alta temperatura, como PC, ABS e PA, além de reduzir o risco de deformações e aumentar a adesão entre as camadas.

Sistema de eixo Z com dois motores

A QIDI Plus4 também introduz um sistema de eixo Z com dois motores independentes, uma evolução importante que aumenta a estabilidade da impressora. Este sistema é reforçado com fusos e eixos óticos de 10 mm, além de uma base aquecida com o dobro da espessura (6 mm). Estas melhorias garantem uma estabilidade ao nível industrial e uma maior qualidade de superfície nos modelos impressos, especialmente quando se usa a estrutura CoreXY.

Desempenho avançado da Hot-end

O coração da impressora, a hot-end, foi melhorada para alcançar uma temperatura máxima de 370°C, o que permite a utilização de filamentos de nível industrial, como o PPS-CF. A potência de aquecimento foi aumentada para 80W, proporcionando um desempenho robusto para imprimir filamentos reforçados, como ABS-GF, PA-CF e PET-CF, além de filamentos mais comuns, como ABS e PLA. O novo bocal bimetálico integrado oferece uma maior compatibilidade com diferentes tipos de filamentos, eliminando a necessidade de troca de bocal entre materiais.

Sistema operativo e software de melhorados

A interface da QIDI Plus4 foi completamente reformulada com o sistema operativo Klipper V0.12.0, alargando a compatibilidade e facilidade de utilização para principiantes. Além disso, o novo QIDI Studio foi desenvolvido para oferecer capacidades de "fatiamento" mais rápidas e precisas, otimizando os resultados de impressão. Este software melhora a experiência de utilização e maximiza as funcionalidades automáticas da impressora. A QIDI Plus4 está também equipada com um inovador sistema de limpeza automática do bocal, que inclui remoção automática de resíduos e corte do filamento, elevando a conveniência e facilidade de utilização.

Primeira camada perfeita

Para garantir uma impressão de alta qualidade desde o início, a QIDI Plus4 conta com um sistema de nivelamento automático com dois sensores. Além da sonda de proximidade no lado direito do bocal, há quatro sensores piezoelétricos sob a cama quente que compensam quaisquer desalinhamentos no eixo Z. Este sistema assegura que a primeira camada de impressão seja sempre precisa e aderente.

Preço e disponibilidade

Se está à procura de uma impressora 3D de grande formato, com aquecimento ativo e fácil de usar, a nova impressora 3D QIDI Plus4 poderá ser a escolha ideal. Este modelo reúne uma série de funcionalidades que melhoram a qualidade e precisão das impressões, tornando-a perfeita tanto para entusiastas como para profissionais.

A QIDI Plus4 já está disponível na loja oficial da QIDI por 799€, oferecendo uma excelente relação qualidade-preço.

QIDI Plus4