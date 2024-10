Petroprix: posto de combustível barato vai chegar à Covilhã

O preço dos combustíveis em Portugal (e também em Espanha) continua com valores elevadíssimos. Mas há postos de combustível Low Cost que estão a chegar a Portugal. Depois de Águeda, a Covilhã também vai ter um posto da Petroprix.

Petroprix já funciona em Águeda (Aveiro)

A fatura dos combustíveis é pesada para as famílias, ainda mais agora com o corte da taxa de carbono levada a cabo pelo Governo). Tal como referimos, um posto de combustível da Petroprix está já em funcionamento em Águeda, Aveiro.

Segundo o JN, a empresa contava avançar com o processo de internacionalização em Portugal há um ano, mas o primeiro estabelecimento acabou por abrir apenas em setembro, em Águeda. Segundo as informações, este posto oferece o terceiro gasóleo mais barato do país, de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia. O próximo posto de combustível da Petroprix será na Covilhã. A concorrente Plenoil ainda não inaugurou nenhum estabelecimento em Portugal.

A Petroprix conta chegar ao final deste ano com “quatro postos abertos na zona Norte” de Portugal, segundo declarações dadas ao Negócios.