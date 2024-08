Maioria não tenciona comprar o Galaxy Ring da Samsung, caso chegue a Portugal

Os anéis inteligentes não são, ainda, um gadget comum, não havendo sequer muitas empresas a explorá-los. No entanto, uma das gigantes tecnológicas que já se aventurou nesta área foi a Samsung, com o Galaxy Ring. Pelas promessas de monitorização do sono e da saúde, e de promoção do bem-estar que a empresa fez aos potenciais clientes, procurámos saber se os nossos leitores tencionam comprá-lo. Conheça os resultados da última questão.

Caso chegue a Portugal, tenciona comprar o Galaxy Ring da Samsung?

Finalizada a última questão, segue, agora, a divulgação de todos os resultados através da análise das 2482 respostas obtidas.

Os resultados mostram que a grande maioria dos leitores que participou na última questão (1770) não tenciona comprar o Galaxy Ring da Samsung, caso o anel inteligente da sul-coreana chegue a Portugal. Contudo, há 712 curiosos que revelaram tencionar comprar o smart ring.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, ainda, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

