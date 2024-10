Análise EA Sports FC 25 (Playstation 5)

Tal como o Sol nasce todos os dias, também EA Sports FC (sucessor espiritual de FIFA, da Electronic Arts) apresenta uma nova edição todos os anos. Mais que uma simples atualização de base de dados, a edição deste ano traz outras novidades. Venham ver...

A edição deste ano de EA Sports FCjá foi lançada e no seguimento de tudo o que nos revelou durante a Beta fechada, veio confirmar que se trata de uma clara evolução à edição do ano passado.

Temos, no entanto, de explicar melhor esta última afirmação. Sendo claro que se trata de uma evolução relativamente a EA Sports FC 24, não se pode dizer que se trata de uma revolução ao jogo. Nada disso. Fora as principais novidades, o jogo permanece muito do mesmo que vimos no ano passado.

Aliás, o que também é perfeitamente compreensível, dado o nível de complexidade que a série já atingiu, deixando mesmo sérias dúvidas se alguma vez irá surgir essa tão ansiada revolução do jogo.

Diz o dizer popular que, "em fórmula vencedora, não se mexe" e realmente a EA Sports leva-o à letra. Ou seja, não mexe muito. Mas mexe um pouco e, aqui ou ali, vai melhorando e ajustando um jogo que já apresenta uma maturidade e complexidade muito grande. Um crescimento.

Seja como for, duma forma muito rápida, as principais novidades de EA Sports FC 25 são, o modo Rush e o FC IQ.

São os principais porta-estandartes desta nova edição do jogo que apaixona milhares (e também outros milhares odeiam). A realidade, no no entanto, mostra que é um dos jogos mais vendidos (e jogados) ao longo do ano...

Relativamente ao modo Rush, trata-se de um "novo" modo de jogo. Joga-se com 5 jogadores de cada lado, e tanto pode ser jogado no Ultimate Team, como nos Clubes. Quem jogou as últimas edições de FIFA, ao jogar Rush pela primeira vez, deverá recordar-se certamente de um outro modo de jogo que havia, o VOLTA Football. Sim, o Rush é uma reminiscência do VOLTA Football e, contrariamente ao que poderia esperar, veio-se a revelar bastante divertido.

Trata-se de um modo de jogo onde 5 jogadores defrontam outros 5 jogadores num relvado mais pequeno, claro. Com regras próprias (foras de jogo, livres,...) é uma versão muito mais simplista (mas mais frenética) de EA Sports FC. Apresenta ainda uma nuance interessante , através da inclusão de regras de participação especificas (por exemplo, os jogadores terem de ser defesas centrais).

De forma algo inesperada, o Modo Rush tem tanto de divertido como de viciante.

Trata-se de um modo que se torna bastante viciante. Existem sempre jogadores disponíveis para uma partida de 5x5 pelo que não há quase demora alguma para entrar numa partida. Há sempre muitas recompensas disponíveis o que alimenta a imaginação de quem entra numa destas partidas.

Um dos aspetos que mais se nota em EA Sports FC 25, é o facto do jogo se encontrar mais lento, existindo alguma "prisão" nas animações de jogadores. Isso leva a um outro problema, talvez relacionado, que é um certo delay entre comandos dados e a ação no relvado. Esses input lag é transversal aos restantes modos de jogo mas, notam-se mais e de uma forma bastante clara no novo Modo Rush.

Feitas as contas, Rush é uma lufada de ar fresco no jogo e acaba por chamar a si, grande parte do protagonismo, sendo viciante, empolgante e recompensador em simultâneo.

Por sua vez, o FC IQ é uma outra "novidade" do jogo e na prática, consiste naquilo que a EA Sports sempre prometeu fazer: uma revolução tática do jogo. Pode ser considerado como o "motor tático" por detrás da jogabilidade de EA Sports FC 25 e que permitirá aos jogadores a criação de táticas e estratégias mais granulares e muito mais flexíveis.

O FC IQ transforma o jogo num puzzle de táticas e gestão dos jogadores

FC IQ apresenta 2 pilares centrais na sua essência, com grande importância na criação das táticas de jogo, e no decorrer do próprio jogo.

Primeiramente, a existência dos diferentes papeis de jogadores (ou Player Roles) representam a familiaridade com que determinado jogador se encontra em certa posição e função dentro de campo. É algo de muito importante (e com visibilidade prática em jogo), pois é precisamente esse aspeto que o leva a agir ou reagir durante o jogo, quando não é controlado pelo jogador. Mas a EA Sports vai mais além, e de forma a flexibilizar ainda mais o papel de cada jogador, EA Sports FC 25 permite também alterar o foco individual de cada um, ou seja, gerir ainda mais esmiuçadamente a forma como irá comportar-se em campo.

Por outras palavras, cada jogador em EA Sports FC 25 tem agora, um vasto leque de opções táticas e estratégicas que lhe podem ser atribuídos, fazendo deles jogadores mais "humanos".

Os Playstyles de cada jogador têm um maior impacto, uma vez que vincam mais os jogadores a certas características suas e com impacto nas suas performances. Por exemplo, existem guarda-redes que agora, graças aos seus Playstyles atribuídos, têm uma maior tendência para socar a bola ...

No entanto, convém referir e deixar bem presente que na sua essência, a jogabilidade de EA Sports FC 25 mantém mais ou menos tudo o que vimos em EA Sports FC 24. Está refinada, ajustada, melhorada, mais limpa mas, é ainda EA Sports FC 24.

Por outro lado, a inclusão (melhoria) das Smart Tactics, são também importantes para a componente tático-estratégica de EA Sports FC 25. Estando apenas à distância de um clique no botão direcional (para baixo), o jogo apresenta ao jogador, um conjunto de decisões táticas que se podem vir a revelar importantes para o resultado final. Trata-se de uma forma simples e prática de proceder a uma mudança de tática mais efetiva conforme as necessidades da nossa equipa.

Com estas inclusões, EA Sports FC 25 permite o ajuste mais acutilante e pormenorizado da construção do 11 titular, das abordagens defensiva ou ofensiva e da gestão de prioridades de cada jogador individualmente.

O modo de jogo mais jogado de FIFA (e agora EA Sports FC) é, talvez, o Ultimate Team. Certamente que em EA Sports FC 25 o vai continuar a ser, apesar de não apresentar inovações de monta ou revolucionarias.

A inclusão do Modo Rush no Ultimate Team é a principal novidade no FUT e que apresenta recompensas próprias e bastante empolgantes. De resto, e tirando as melhorias na jogabilidade e outros refinamentos, o Ultimate Team mantém-se com as mesmas fórmulas que, diga-se em abono da verdade, têm funcionado e assim irão continuar certamente.

Das novidades que o FUT trouxe, uma que vai ser muito apreciada certamente é a possibilidade de se poder armazenar duplicados untradeable que nos saem nos packs, para podermos usar em DCP mais tarde. É uma boa adição pois, quantos de nós nunca vendeu a custo zero, jogadores de ouro só porque eram duplicados, sem lhes dar uso?

Confesso ainda que apreciei bastante a reformulação que a EA Sports fez no desvendar dos principais jogadores dos packs que abrimos. Trata-se de uma apresentação cinemático e cativante pois esconde a identidade do(a) jogador(a) e leva-nos a tentar adivinhar quem será pela sua silhueta.

relativamente aos restantes modos de jogo, tirando um afinamento aqui ou ali, as coisas encontram-se sob o lema de "em fórmula vencedora, não se mexe". O modo Carreira, por exemplo, é outro dos favoritos dos jogadores , apesar de não ter recebido nenhuma revolução, teve direito a alguns ajustes no que respeita ao interface. O user interface foi bastante simplificado o que permite uma navegação mais direta e limpa, seja entre jogos, seja nos treinos ou apenas na gestão da nossa carreira pessoal/profissional.

Numa altura em que tanto se fala de IA (convém referir que no mundo dos videojogos não é novidade alguma), encontra-se, e nota-se bem, mais afinada. Especialmente nos momentos defensivos. Se por um lado os jogadores ocupam bem os espaços defensivos, por outro lado, têm uma perfeita noção da urgência de pressão e desarmes mais agressivos. Seja contra nós, ou a nosso favor, a IA está bastante competente.

Graficamente, o jogo continua na senda dos anteriores, cada vez com maior realismo no que respeita a caras, cabelos, roupas, comportamento corporal, estilo de jogo. E para não falar dos estádios que estão fantásticos.

Uma palavra de ordem para a possibilidade de vermos alguns replays através dos olhos dos jogadores, como se de um FPS se tratasse. Não é nada de especial mas é algo de engraçado, assistir a um golo na perspectiva de quem o marca, ou a uma substituição através dos olhos de quem entra em campo.

Os ressaltos de bola, apesar de algumas monstruosidades, estão mais físicos e credíveis, havendo uma maior sensação de soltura da bola nas disputas e lances divididos.

Concluindo, EA Sports FC 25 não é uma revolução da série nem nunca o poderia ser. Representa, isso sim, mais um degrau na escadaria rumo a uma perfeição que ainda parece algo longe. Dando passos pequenos e seguros, o jogo continua a crescer e evoluir e, apesar de só o futuro poder revelar o destino, para já, continua a ocupar o lugar de mais elevado destaque no trono dos jogos de futebol.