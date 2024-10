Renault Twingo E-Tech 100% elétrico poderá ser o seu próximo carro

Em Portugal, os elétricos têm recebido bastante atenção e são uma aposta ganha, tendo em conta os números de vendas. Contudo, no que toca ao segmento dos compradores particulares, a escolha não está assim forte, e muito por culpa do preço. Poderá ser o Renault Twingo E-Tech 100% elétrico a ajudar a mudar este cenário. Fala-se num preço abaixo dos 20 mil euros.

O Renault Twingo é um carro compacto (city car) da marca francesa Renault, que foi lançado inicialmente em 1992. O Twingo foi projetado para ser um veículo urbano prático, ágil e acessível, com um design inovador e características que o tornaram popular ao longo das décadas, especialmente na Europa. Claro, o argumento que muitos não deixam escapar é que, sem perder a qualidade, era um carro acessível.

Se no passado até mexeu com a Shakira, imagine no futuro

A Renault vai expor o protótipo do Twingo E-Tech 100% elétrico, no seu stand, no Salão Automóvel de Paris 2024, de 14 a 20 de outubro. A marca anunciou o automóvel em novembro de 2023 e vai apresentá-lo ao público, pela primeira vez, neste evento.

A marca gaulesa quer fazer a este ícone o mesmo que tem feito na sua restante gama, rejuvenescer, equipar com a mais avançada tecnologia de eletrificação, e oferecer aos clientes o seu conceito: “os automóveis são para serem vividos”.

No próximo dia 14, o Pplware estará a acompanhar a apresentação do protótipo Twingo E-Tech. Este veículo reacende aquela chama original, como um automóvel 100% elétrico desenhado para a condução urbana sem compromissos.

O protótipo Twingo E-Tech 100% elétrico é original, a marca quer dar-lhe um cunho de inteligente, adequado ao mundo atual e tão surpreendente quanto o original, que surgiu com a sua silhueta minimalista de monovolume, faróis irreverentes, agilidade notável e espírito alegre.

A pegada reduzida do Twingo E-Tech 100% elétrico mantém-no ágil nas cidades, com as suas cinco portas a tornarem-no altamente prático. A silhueta de monovolume inclui um teto fixo em vidro, que enche o interior espaçoso de luz, e reflete a filosofia da Renault de “voitures à vivre”.

Renault Twingo E-Tech 100% elétrico abaixo dos 20 mil euros

Indo atrás para recuperar alguns pontos basilares no que foi o sucesso do Twingo, como o design icónico, interior arrojado (até se transformava numa cama), segurança e democratização da propriedade (sendo um carro acessível, foi o primeiro carro de milhões de pessoas), este novo projeto quer destacar-se por novas ideias, pela modernidade tecnológica, e pela garantia de que se compromete com as novas exigências urbanas.

O próprio CEO da marca, Luca de Meo, baliza algumas metas muito interessantes, como fabricar um Twingo em menos de 10 horas, conseguir produzir cerca de 150.000 unidades por ano e chegar a alguns mercados abaixo dos 20 mil euros.

Nesse sentido, o protótipo Twingo E-Tech 100% elétrico antecipa o modelo de produção, que chegará ao mercado em 2026. O novo carro, segundo a marca, cumpre a promessa da Renault de tornar a mobilidade elétrica acessível a um número crescente de pessoas.