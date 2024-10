Muitos utilizadores, ao trocar os seus smartphones, optam por vender os seus equipamentos anteriores. Este cenário tem reflexos diferentes, caso seja um Android ou um iPhone. Um estudo mostra agora o destino destes equipamentos e responde a uma questão eterna: Compensa mais vender um Android ou um iPhone? Os números e as causas são óbvios.

Compensa mais vender um Android ou um iPhone?

De acordo com um novo relatório, a razão pela qual muitos utilizadores do Android não vendem ou trocam os seus dispositivos usados ​​é que não faz sentido financeiro fazê-lo. Os Android sempre foram maus a reter o seu valor, pelo que o retorno será insignificante se os vender ou trocar.

A CIRP, já tinha revelado que 33% dos compradores de iPhone mantêm os seus smartphones durante três anos ou mais. No caso do Android, apenas 21% dos proprietários permanecem com um novo dispositivo durante tanto tempo. Agora, mostrou que mesmo após um longo período de propriedade, os os smartphones da Apple são vendidos por mais dinheiro do que os smartphones Android.

Segundo a nova pesquisa da CIRP, mais proprietários do iPhone do que do Android transformam os seus smartphones usados ​​em dinheiro. 41% dos utilizadores de iOS trocam os seus dispositivos antigos e menos de 20% descartam-nos (reciclagem ou doação, ou acabem por se estragar ou serem roubados).

Números e as causas são óbvios nos smartphones

Em contraste, apenas 17% dos utilizadores de Android vendem ou trocam os seus dispositivos antigos e 30% descartam-nos. A grande maioria dos proprietários de Android, 53%, passa o seu dispositivo a um amigo ou familiar, ou mantém-no como cópia de segurança. Apenas 40% dos proprietários de iPhone fazem o mesmo.

O CIRP conclui não haver muito a ganhar com a venda ou troca de um smartphone Android, razão pela qual a maioria dos proprietários prefere outras opções. Já o iPhone pode ser vendido a um preço muito melhor, mesmo depois de anos de utilização, pelo que a maioria deles não vai parar às mãos de um amigo ou familiar.

Portanto, mesmo que os proprietários de iPhone não atualizem os seus dispositivos com a mesma frequência que os utilizadores de Android, ganham dinheiro com eles quando o fazem. Mas, ei, os utilizadores do Android fortalecem os laços ao presentear os seus dispositivos antigos com os seus entes queridos.