OpenAI confirma que hackers usam ChatGPT para criar malware sofisticado

A presença da IA no dia a dia abre as portas para novas possibilidades, que muitos aproveitam ao máximo, para criar ferramentas que podem ajudar a humanidade. Ao mesmo tempo, e no campo oposto, há quem escolha a IA para criar malware e outro tipo de ataques. A OpenAI, dona do ChatGPT, veio agora confirmar que a sua IA é usada para estes fins menos nobres por hackers.

ChatGPT usado para criar malware sofisticado

A OpenAI confirmou que os hackers exploram o seu modelo de inteligência artificial ChatGPT para criar malware e conduzir ataques cibernéticos. A empresa de investigação de IA divulgou um relatório que detalha mais de 20 casos em que os agentes de ameaças tentaram utilizar o ChatGPT para fins maliciosos desde o início de 2024.

O relatório, intitulado “Influência e Operações Cibernéticas: Uma Atualização”, revela que grupos de hackers patrocinados pelo Estado de países como a China e o Irão aproveitam as capacidades do ChatGPT para melhorar as suas operações cibernéticas ofensivas. Estas atividades vão desde a depuração de códigos de malware até à geração de conteúdos para campanhas de phishing e desinformação nas redes sociais.

Um caso envolveu um agente de ameaças chinês apelidado de “SweetSpecter”, que tentou utilizar o ChatGPT para reconhecimento, pesquisa de vulnerabilidades e desenvolvimento de malware. O grupo chegou mesmo a atacar diretamente a OpenAI com ataques de spear phishing mal sucedidos contra os funcionários da empresa.

Outra ameaça significativa veio dos “CyberAv3ngers”, um grupo iraniano associado ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Este utilizou o ChatGPT para pesquisar vulnerabilidades em sistemas de controlo industrial e gerar scripts para possíveis ataques a infraestruturas críticas.

A OpenAI identificou também um terceiro grupo iraniano, “STORM-0817”. Este grupo usou o modelo de IA para desenvolver malware Android capaz de roubar dados confidenciais dos utilizadores, incluindo contactos, registos de chamadas e informações de localização.

OpenAI tem armas para combater estes hackers

Embora estas descobertas sejam alarmantes, a OpenAI enfatizou que a utilização do ChatGPT não levou a quaisquer avanços significativos na criação de malware ou na capacidade de construir públicos virais para operações de influência.

Em resposta a estas ameaças, a OpenAI implementou medidas para interromper atividades maliciosas, incluindo a proibição de contas associadas às operações identificadas. A empresa está também a colaborar com parceiros do setor e partes interessadas relevantes para partilhar informações sobre ameaças e melhorar as defesas coletivas de cibersegurança.