Nevoeiro dentro do avião? Calma, saiba porque acontece…

Apesar de ser dos transportes mais seguros do mundo, há algumas situações que nos podem deixar assustados e apreensivos. Se vir nevoeiro dentro do avião, mantenha a calma! Saiba porque tal pode acontecer.

Nevoeiro no avião deve-se à diferença de temperaturas...

Parece um cenário raro, mas não é assim tão raro. De acordo com um artigo da CNN, "o ar quente e húmido do exterior encontra-se com o ar fresco do interior que sai das saídas de ar condicionado do avião, criando temporariamente o que parece ser uma névoa ou nevoeiro no interior da cabina".

O seguinte vídeo do TikTok mostra o fenómeno que pode levar a que muitos passageiros se assustem, especialmente quando o experienciam pela primeira vez.

Segundo um porta-voz da Administração Federal da Aviação (FAA) à CNN Travel...

Em dias quentes e relativamente húmidos, o ar frio do sistema de ar condicionado do avião mistura-se com o ar quente e húmido da cabina e baixa-o até ao ponto de orvalho, criando o nevoeiro O nevoeiro é geralmente de curta duração, uma vez que o ar frio aquece rapidamente acima do ponto de orvalho

De acordo com os especialistas, este também é um fenómeno que demora poucos segundos.