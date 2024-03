Em breve vamos ver a olho nu no céu noturno a explosão de estrelas. A última vez foi em 1946

O sistema estelar a 3.000 anos-luz da Terra tornar-se-á em breve visível a olho nu no céu noturno. Para a maioria de nós, será a primeira e última oportunidade de ver esta nova, uma vez que explode aproximadamente de 80 em 80 anos.

O reaparecimento de T Coronae Borealis

Também conhecida como T CrB, trata-se de uma "nova". Esta "nova" é uma explosão nuclear cataclísmica numa estrela, causada pela acreção de hidrogénio à superfície de uma anã branca, levando à ignição e iniciando a fusão nuclear. As novas não devem ser confundidas com as supernovas ou as novas luminosas vermelhas.

Esta que agora iremos testemunhar, foi descoberta durante a sua ocorrência em 1866. Reacendeu-se novamente em 1946, quando a vimos pela última vez sem a ajuda de um telescópio.

Devido à sua recente atividade, os astrónomos acreditam que voltará a fazê-lo este ano, algures entre agora e setembro. Uma vez atingido o pico de brilho, será visível a olho nu durante vários dias (e até uma semana com binóculos) antes de escurecer novamente durante mais 80 anos.

T CrB é um sistema estelar binário constituído por uma gigante vermelha e uma anã branca que orbitam uma em torno da outra a curta distância. Embora mais pequena, a anã branca é extremamente densa e quente, pelo que atrai material das camadas exteriores da gigante vermelha, principalmente hidrogénio.

Conforme referido, à medida que o disco de acreção (o material que se acumula à volta da anã branca) cresce, a pressão e a temperatura aumentam, desencadeando uma reação termonuclear explosiva. Esta reação liberta uma enorme quantidade de energia num curto espaço de tempo, causando um súbito brilho no cosmos.

Na nossa perspetiva, o acontecimento assemelha-se a uma nova estrela que surge temporariamente no céu, razão pela qual lhe chamamos uma nova. Tal como reforçado em cima, não podemos confundir com uma supernova, dado que esta é uma explosão muito mais energética, na qual uma estrela entra em colapso.

Como a podemos ver no céu noturno?

A T CrB tem normalmente magnitude +10, o que é demasiado ténue para ser visto a olho nu, mas a sua luz chegará até nós com magnitude +2 durante a explosão, um brilho semelhante ao da estrela polar.

A magnitude aparente é uma escala logarítmica, e diminui à medida que o brilho da estrela aumenta. A estrela branca mais brilhante, Sirius, tem um valor de -1,5.

Para encontrar a nova no céu noturno, terá de olhar para a Corona Borealis, uma pequena constelação em forma de arco perto de Hércules e da Boia. Pode localizá-la com uma aplicação de observação de estrelas, como, por exemplo, o SkyView Lite: que está disponível para Android e iOS.

T CrB é apenas uma das cinco nova e recorrentes na nossa galáxia, juntamente com RS Ophiuchi, V1500 Cygni, V838 Monocerotis e V339 Del, descobertas em 2013.