Provas de aferição vão começar! Saiba as datas (há provas digitais)

É já esta semana que arrancam as provas de aferição. Vão começar para os alunos do 2.º ano e no final do mês irão iniciar-se provas digitais para os mais de 250 mil estudantes do ensino básico.

Entre os dias 2 e 11 de maio, as escolas do 1.º ciclo vão ter a decorrer as provas de aferição, de forma a avaliar o desempenho dos alunos do 2.º ano a Educação Artística e Educação Física. Entre 16 e 26 de maio, arrancam as provas de Educação Física para os alunos do 5.º ano e de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para os do 8.º.

Entre 16 e 26 de maio começam as provas dos alunos do 5.º ano e 8.º ano, sendo que as provas digitais realizam-se às disciplinas de Português, Estudo do Meio, Matemática, História e Geografia de Portugal, Ciências Naturais e Físico-Química, Tecnologias da Informação e Comunicação e Inglês.

Datas de realização das Provas de Aferição 2023

Provas de Aferição do 2.º Ano

– 15 de junho 2023 (9:30 horas); Matemática e Estudo do Meio (26) – 20 de junho 2023 (9:30 horas).

Provas de Aferição do 5.º Ano

– 2 junho de 2023 (9h30); História e Geografia de Portugal (57) – 6 de junho de 2023 (9h30).

Provas de Aferição do 8.º Ano

– entre 16 e 26 de maio de 2023 (prática); Matemática (86)– 7 de junho de 2023 (9h30).

Os diretores alertam que há escolas com problemas de rede e que alguns computadores poderão avariar durante as provas, não havendo técnicos informáticos suficientes para dar apoio nos dias das provas.

Em declarações à Lusa, o presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) reconheceu que algumas escolas ainda não reúnem as "condições ideais", mas explicou que estes testes podem ser feitos em modo offline, não ficando dependentes da rede de internet, e que os alunos podem ser divididos em dois turnos para que haja equipamentos para todos.