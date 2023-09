Crédito à Habitação: Governo apresenta apoios [em direto]

O Governo está a apresentar um conjunto de medidas para aliviar o sufoco das prestações bancárias devido à subida das taxas Euribor. Acompanhem em direto.

O Governo tem a consciência que o crédito à habitação é hoje uma fatura pesada para as famílias. Hoje o Governo apresenta um conjunto de medidas, que visam reduzir os encargos. Segundo o Governo, as medidas foram bastante ponderadas.

No seguimento do que foi apresentado e como resposta ao aumento das taxas de juro, o Governo irá:

Reduzir e estabilizar as prestações no crédito à habitação

Reforçar a bonificação temporária de juros

Prolongar a suspensão da comissão de reembolso antecipado

Durante dois anos, os portugueses vão poder solicitar ao seu banco que lhes seja feita uma proposta de uma prestação constante durante dois anos e mais baixa do que a que pagam. O decreto-lei define que é obrigatório os bancos disponibilizarem, a taxa de juro implícita não deve ultrapassar os 70% do que é hoje a Euribor a 6 meses, refere a SIC Noticias. Se a taxa de juro diminuir num período de dois anos, as famílias podem voltar a negociar o crédito.

Como será pago valor diferido?

Começará a ser pago 4 anos após o final do período de fixação da prestação

O pagamento será diluído na maturidade remanescente do empréstimo

A diferença poderá ser amortizada antecipadamente, sem qualquer comissão ou encargo

Os pedidos de revisão da prestação podem ser apresentados a partir de 2 de novembro.

Reforçar a bonificação temporária de juros

O novo modelo de bonificação reforçada:

Bonificação passa a ser calculada sobre o valor do indexante acima dos 3%

Benefício até ao 6º escalão sem diferenciação

Parcela de juros a bonificar de: 100% quando a taxa de esforço for maior a 50% e 75% com taxas de esforço maiores a 35% e menores a 50%.

Limite anual de 800 euros

A bonificação é para rendimentos anuais até 38.632.

Prolongar a suspensão da comissão de reembolso antecipado

Segundo Fernando Medina "Até termos tomado essa medida, a comissão era cerca de 0,5% do capital amortizado e era um custo muito grande para as famílias e limitavam muito as amortizações antecipadas, com a eliminação desse requisito assistimos a um grande aumento das amortizações parciais ou totais”.