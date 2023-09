São muitos os portugueses que têm perfis nas mais diversas redes sociais. Como em outras plataformas, a segurança é garantida através de um utilizador e password. Se tem perfil no Facebook e Instagram, tenha muito cuidado! Saiba o que está a acontecer.

Segundo um alerta de cibercrime da Procuradoria, tem sido recentemente noticiado ao Ministério Público um grande número de casos de apropriação indevida de credenciais de acesso a contas, sobretudo de redes sociais (em particular Instagram e Facebook).

Os agentes criminosos logram obter os códigos (passwords) de acesso a uma determinada conta, que depois alteram, assim impedindo o seu legítimo dono de a utilizar.

Facebook e Instagram: Atacantes fingem ser legítimos titulares das contas

Segundo a comunicação, os atacantes, fingem serem os legítimos titulares da conta em causa, solicitam à plataforma que lhes faculte uma nova password, alegando que a esqueceram. Neste tipo de situações, as diversas plataformas costumam enviar códigos de autenticação para o telemóvel associado à conta, pertencente ao seu dono.

Para contornar este mecanismo, em paralelo, os agentes criminosos remetem ao dono da conta uma mensagem de correio eletrónico, ou WhatsApp, que simula ter origem no serviço de apoio, ou no serviço de segurança do Facebook ou do Instagram.

Em regra, é solicitado ao dono da conta que copie e cole, em resposta à mensagem que recebeu, um código que lhe foi remetido, pela plataforma, para o seu telemóvel – o tal código, acima referido.