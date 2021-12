Conheça o “off-road” do Citroën AMI: um todo-o-terreno em pequenas dimensões

Quando o Citroën AMI foi apresentado, a sua forma e tamanho, assim como o preço, deram nas vistas. Basicamente tratava-se de um elétrico, utilitário citadino pronto para servir qualquer bolso. Agora, para mostrar o que pode fazer este pequeno elétrico, a marca deu-lhe um toque agressivo e aventureiro e criou o Citroën My Ami Buggy Concept.

Tem bom aspeto, divertido e um estilo muito mais country. O mais interessante é que, se for como o seu irmão, poderá ser um dia conduzido por jovens com idade a partir dos 16 anos.

Há já várias pessoas que vão diariamente para o trabalho ou para escola no seu Citroën AMI. Este 100% elétrico permite uma velocidade máxima de 45 km/s e oferece autonomia de cerca de 70 quilómetros. Portanto, estas caraterísticas fazem dele uma excelente proposta para "malta jovem" que faz um trajeto diário curto.

No entanto, a Citroën parece que quer desbravar outros caminhos e apresentou o conceito do AMI aventureiro. Estamos a falar do Citroën My Ami Buggy Concept.

Citroën moto-quatro 100% elétrico e com traços de todo-o-terreno

Como pode ser visto nas imagens, o Citroën My Ami Buggy Concept ostenta rodas mais largas, frente e traseira redesenhadas, com um para-choque mais robusto e faróis protegidos por grades.

As laterais possuem novos para-lamas e proteções tubulares ao longo da parte inferior das portas. E para mostrar o seu verdadeiro espírito aventureiro, a Citroën instalou uma roda sobresselente na barra de tejadilho.

Numa clara homenagem ao clássico Mehari, como a própria empresa reconhece, o Citroën My Ami Buggy Concept não tem portas. No seu lugar foram colocados tecidos transparentes removíveis que são armazenados atrás dos assentos e podem ser facilmente colocados, por exemplo, em caso de chuva.

O interior, que era simples e um pouco apagado na versão citadina, foi agora redesenhado neste pequeno carro de aventura. O My Ami Buggy Concept foi equipado com assentos de espuma de efeito memória que são laváveis. Além disso, existem agora inúmeras áreas de armazenamento e um suporte para colocar o smartphone.

É interessante este conceito, até porque a marca refere que o My Ami Buggy é um carro imaginado de forma lúdica, e que todas as pessoas dos 14 aos 77 anos iriam querer adicionar à sua lista de desejos de Natal.

A Citroën escolheu a tonalidade Khaki Anodizada porque faz alusão à natureza. Já o preto evoca a força e modernidade, capta a luz e dramatiza as cores associadas. A escolha do preto também foi motivada pela vontade de usar uma tonalidade mais escura que disfarçasse a sujidade.

Veja o vídeo no YouTube.

E quando chega ao mercado o Citroën My Ami Buggy Concept?

Gostou da ideia? Possivelmente, já muitos aventureiros estariam à espera da data de entrega. Contudo, se pensava em comprar um destes veículos, temos más notícias: o Citroën My Ami Buggy Concept não chegará ao público. A empresa criou-o como um exercício de design que "ilustra uma das muitas faces que poderiam ser desenvolvidas para o MAI".

Agora, nunca se sabe o dia de amanhã, porque, se de facto a ideia for um sucesso, quem sabe se a marca francesa não reconsidera. Para já, a ideia está muito interessante.