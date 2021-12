Fatura da sorte das Finanças: Há “presente” no dia 30 de dezembro

Já ouviu falar na Fatura da sorte das Finanças? A fatura da sorte foi implementada pelo Fisco como incentivo para os portugueses requisitarem sempre fatura em todas as compras efetuadas em território nacional e é também uma medida de combate à evasão fiscal.

No próximo dia 30 de dezembro o Fisco vai ter um sorteio extraordinário da fatura da sorte e irá oferecer três prémios de 50 mil euros.

A Fatura da Sorte é um sorteio semanal emitido na estação pública nas quais os contribuintes premiados e posteriormente informados pela Autoridade Tributária. Todas as faturam que tenham o NIF do contribuinte e que deram entrada de forma automática no sistema da Autoridade Tributária e Aduaneira são consideradas.

Segundo indicações do Fisco, ainda este ano irá acontecer um sorteio extraordinário que se vai realizar a 30 de dezembro. O fisco irá "oferecer" três prémios de 50 mil euros, num total de 150 mil euros que se somam ao sorteio regular de 35 mil euros.

Segundo o despacho publicado no início deste ano, a fatura da sorte tinha 2,56 milhões de euros para distribuir entre os contribuintes que solicitem fatura com NIF.

A participação no sorteio é "automática". Pode consultar os seus cupões para a fatura da sorte no Portal das Finanças em e-Fatura/Fatura da Sorte. No concurso extraordinário há 3.069.522.811 (mais de três mil milhões) de faturas em jogo. O sorteio é emitido pela RTP1.

Relativamente ao vencedor, o número premiado é extraído através de uma aplicação informática, que corre num equipamento certificado. Esta aplicação informática gera números, de uma forma aleatória, de entre o universo dos cupões “Fatura da Sorte” elegíveis em cada sorteio regular ou extraordinário. Assim, em cada concurso, está garantido que haverá sempre um cupão premiado.

A informação sobre os cupões “Fatura da Sorte” que são atribuídos é disponibilizada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no Portal das Finanças, até ao último dia do mês anterior ao mês em que se realiza o sorteio regular.

Portal das Finanças