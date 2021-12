Spotify: As melhores músicas de 2021 em Portugal

Os tops criados pelo Spotify são uma ótima forma de descobrir novas músicas e novos artistas. Se está habituado a ouvir sempre os mesmos géneros, venha descobrir as músicas que mais se ouviram em Portugal neste último ano.

Coloque os auscultadores, som bem alto e desfrute destas músicas.

O Spotify, com base naquilo que os utilizadores andaram a ouvir, criou vários álbuns de música onde destaca as canções mais tocadas do ano, os artistas mais ouvidos, o melhor pop em português ou até o melhor Rap Tuga do ano.

Estas listas de músicas são muito ecléticas e vão metê-lo a descobrir novos estilos, novos artistas e muitas canções que, apesar de serem as mais ouvidas em Portugal, nunca sequer ouviu um acorde.

O Top 10 das Músicas de 2021 em Portugal

MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X drivers license - Olivia Rodrigo Disco Arranhado - Funk Remix - Malu, Dj Lucas Beat Bipolar - Mc Davi, Mc Pedrinho, Mc Don Juan Borboletas - Gama WNTD INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) - Lil Nas X, Jack Harlow good 4 u - Olivia Rodrigo Te Amo - Calema Tipo Gin - Ao vivo - MC Kevin o Chris Blinding Lights - The Weeknd

No Top de artistas destacam-se Drake, The Weeknd, Justin Bieber, Billie Eilish, Travis Scott, Olivia Rodrigo e Dua Lipa.

Uma menção ainda para o melhor do Rap luso em 2021, com destaque para Wet Bed Gang, com a música Perseus, Julinho Ksd, com Stunka, e Plutónio com Lisbona.

E para si, qual foi a música do ano? Partilhe connosco o seu Top Songs de 2021