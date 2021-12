Os desenhos das crianças são verdadeiras obras de muita imaginação, de cabeças que vão a mundos que nós adultos não somos capazes já de alcançar. Para elevar ainda mais esta criatividade inata a Meta criou um software que dá vida aos desenhos das crianças através de recursos baseados em Inteligência Artificial.

Animated Drawings ainda está em desenvolvimento, mas já pode ser testado.

Quantas vezes já viu uma criança a desenhar algo que não faz ideia do que seja, mas ao perguntar-lhe o que está no papel, ela cria uma história incrível? Estas histórias podem ganhar vida, com recurso à nova ferramenta da empresa do Facebook, a Meta.

Foi anunciado o Animated Drawings, um software baseado em Inteligência Artificial (AI), que promete isso mesmo.

As crianças criam figuras únicas e imaginativas que exigem que pensemos de forma diferente para reconhecermos pessoas ou coisas nos seus desenhos. E se é verdade que pode ser relativamente fácil para um pai ou professor ver o que a criança quis desenhar ou representar em determinado desenho, com base na sua própria explicação, a AI debate-se com esta tarefa porque muitas vezes os desenhos são construídos de forma abstrata.

Inteligência Artificial da Meta dá vida a desenhos... com características humanas

Segundo a empresa, os investigadores da Meta foram capazes de desenvolver um método único que utiliza a inteligência artificial para, automaticamente, animar figuras desenhadas pelas crianças. Em concreto, figuras que representam pessoas ou personagens com características humanas (exemplo: um personagem com dois braços, duas pernas, cabeça, etc).

Ao fazer upload dos desenhos no sistema protótipo, os pais e crianças podem ver os desenhos “ganhar vida”, pondo estes personagens a dançar, pular e saltar. E podem, até, descarregar um vídeo dos seus desenhos animados para partilhar com amigos e família. Os pais podem, ainda, optar por autorizar que os desenhos dos seus filhos sejam utilizados para continuar a ensinar o sistema de inteligência artificial.

A maior parte das ferramentas de inteligência artificial consegue lidar bem com imagens realistas de humanos – mas os desenhos de crianças acrescentam um nível de variedade e de imprevisibilidade que torna a tarefa de identificar o que está a ser retratado muito mais complexa.

O objetivo da Meta foi construir um sistema de inteligência artificial que consegue identificar e automaticamente animar figuras que se assemelham a pessoas representadas nos desenhos de crianças com uma alta taxa de sucesso e sem qualquer apoio humano.

A Meta atingiu este objetivo ao desenvolver um sistema que ensina a inteligência artificial a identificar figuras que se assemelham ao ser humano, o que pode ser difícil quando outros objetos ou figuras presentes na mesma página têm características, cores ou dimensões similares.

Depois deste processo, a figura que se assemelha a uma pessoa é isolada, sem incluir mais nada na página, para que a figura que é animada se torne o mais parecido aquilo que a criança pretendia retratar. Os pontos de referência das articulações da figura são identificados para que a animação se mova de uma forma apelativa. Uma vez que todos os passos estão concluídos, a figura está pronta a ser animada.

Ao ensinar a inteligência artificial a funcionar de forma eficaz nos desenhos das crianças, a Meta espera que este projeto aproxime os investigadores do objetivo de criar uma inteligência artificial capaz de compreender o mundo de uma perspetiva humana.