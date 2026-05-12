Windows 10 acabou: Office 21 e Windows 11 com promo campanha de aniversário

O fim do suporte ao Windows 10 veio acelerar decisões que muitos utilizadores andavam a adiar, e a campanha da Godeal24 aparece precisamente nesse ponto. O Office 2021 Pro Plus custa 29,89€ e o Windows 11 Pro começa nos 12,25€.

O ponto essencial Durante meses, muita gente foi adiando a mudança. Primeiro porque o Windows 10 ainda “servia”. Depois porque o Windows 11 não convencia totalmente. Agora o contexto é outro: quem quer manter uma máquina de trabalho arrumada, atual e sem subscrições mensais tem aqui um atalho simples para resolver Windows e Office no mesmo movimento.

O tema certo para este momento não é apenas preço. É timing.

Há campanhas que vivem só do desconto. Esta não. O que lhe dá força é o momento em que aparece. O Windows 10 ficou para trás em termos de suporte geral e isso obriga a repensar decisões que muitos utilizadores foram empurrando com a barriga: continuar com uma instalação antiga, depender de software gratuito com limitações, ou passar para uma base mais estável e previsível.

Ao mesmo tempo, há outro cansaço que se instalou no mercado: o da subscrição permanente. Nem toda a gente quer pagar todos os meses para abrir Word, Excel, PowerPoint ou Outlook. Para quem prefere pagar uma vez e seguir em frente, o Office 2021 continua a ser um daqueles produtos que faz sentido imediato, sobretudo quando aparece abaixo dos 30€.

Dois preços que puxam o artigo para cima Office 2021 Pro Plus para Windows por 29,89€ e Windows 11 Professional por 12,25€. Só estes dois valores já bastam para meter a campanha no radar de quem anda a montar, reinstalar ou recuperar um PC.

Porque é que o Office 2021 ainda continua a fazer sentido?

No ruído habitual do mercado, fala-se muito de cloud, integração, IA e planos mensais. Tudo isso tem o seu lugar. Mas há um perfil de utilizador que continua a querer uma coisa muito simples: instalar, ativar e trabalhar. Sem surpresas na renovação, sem depender de mais um débito automático e sem transformar uma necessidade básica numa despesa recorrente.

É aí que o Office 2021 Pro Plus mantém valor real. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher e Access continuam a ser ferramentas suficientemente sólidas para a esmagadora maioria dos cenários domésticos e profissionais. Para quem escreve, organiza, apresenta, responde a email e mexe regularmente em folhas de cálculo, dificilmente será preciso mais do que isto.

Há ainda um lado pragmático que pesa bastante: compatibilidade. Em ambiente real, muita gente continua a trabalhar com ficheiros Office todos os dias, seja com clientes, colegas, fornecedores ou escolas. E quando o objetivo é abrir, editar e reenviar sem dramas, um pacote clássico continua a ser uma escolha sensata.

Os destaques mais fortes da campanha

Com base no material promocional enviado, estes são os blocos que mais chamam a atenção na campanha de 6.º aniversário da Godeal24.

Office sem renovação

Windows com preços de entrada muito agressivos

Cupão com interesse especial: SGO62 No bloco dos bundles e de algumas ferramentas avançadas, o material promocional destaca o código SGO62.

Bundles para resolver tudo de uma vez

Pacotes em volume para empresas, equipas e revenda

Outras ferramentas em saldo

Quem tem mais razões para olhar para esta campanha?

Há quatro perfis óbvios aqui. O primeiro é o utilizador doméstico que quer pôr um portátil ou PC fixo em ordem sem gastar demasiado. O segundo é o profissional liberal ou trabalhador remoto que precisa de Windows e Office a funcionar sem dramas. O terceiro é a pequena empresa que quer tratar de várias máquinas de uma só vez. O quarto é o utilizador que vai montar ou reinstalar um computador em 2026 e prefere resolver logo tudo no mesmo checkout.

Os bundles são especialmente interessantes neste ponto. Em vez de comprar o sistema operativo hoje e deixar o Office para depois, o valor conjunto simplifica a decisão e evita aquela compra em duas fases que quase sempre acaba por sair mais cara ou por ficar esquecida.

Vale a pena aproveitar agora?

Para quem continua a trabalhar em Windows 10, a resposta tende a ser sim, sobretudo se a máquina já for compatível com Windows 11. Para quem precisa de Office sem mensalidades, o Office 2021 Pro Plus a 29,89€ é, objetivamente, um dos preços mais agressivos desta campanha. E para quem quer tratar de tudo de uma vez, os bundles são provavelmente o ponto mais equilibrado da oferta.

Não é uma campanha interessante por ser “vistosa”. É interessante porque encaixa num momento concreto: o pós-Windows 10, o desgaste das subscrições e a necessidade de manter PCs de trabalho minimamente arrumados sem abrir demasiado a carteira.

Em resumo, esta campanha de aniversário da Godeal24 consegue tocar em três pontos que continuam a mexer com o público do PPLWARE: atualização, produtividade e poupança real. E quando o Office 2021 Pro Plus aparece a 29,89€ e o Windows 11 Pro desce aos 12,25€, há pouco a explicar: é o tipo de campanha que ganha clique porque resolve uma necessidade real.