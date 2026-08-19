Office 2024 sem mensalidades: chave digital por 17,2 euros

Pagar todos os meses por software tornou-se um hábito quase invisível. No entanto, há quem prefira o modelo clássico: comprar uma vez e utilizar durante anos. O Office 2024 segue precisamente essa lógica, já que dispensa qualquer subscrição. Na GoodOffer24, comprar uma chave digital do Office 2024 custa atualmente 17,2 euros com cupão. Ou seja, fica muito abaixo do preço oficial. Além disso, a loja mantém uma vasta seleção de chaves digitais de Windows. Aliás, a pesquisa por windows 11 cdkey é aí das mais habituais.

A campanha em curso assenta no código TT30. Este cupão garante 30% de desconto em todas as chaves digitais de Windows e Office deste artigo. Por sua vez, o CCleaner e o Canva Pro contam com o cupão TT10, de 10%. Os preços indicados já refletem os descontos. Estavam também confirmados à data de publicação, embora possam sofrer ajustes durante a promoção.

Comprar uma vez ou pagar para sempre?

A discussão entre subscrição e compra definitiva não é nova. Contudo, ganhou outra dimensão à medida que os serviços mensais se foram acumulando. O Microsoft 365 faz sentido em alguns cenários. Por exemplo, para quem precisa de espaço no OneDrive, de vários dispositivos e de atualizações constantes. No entanto, muitos utilizadores usam hoje o mesmo Word e Excel de há cinco anos. Nesses casos, a subscrição anual acaba por pagar funcionalidades que nunca chegam a ser utilizadas.

O Office 2024 Professional Plus resolve o problema com uma única compra. Inclui o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook e as restantes aplicações do pacote. Depois de instalado, fica associado ao PC sem qualquer pagamento adicional. Além disso, tem suporte assegurado pela Microsoft durante os próximos anos. Por 17,2 euros, o investimento compensa em poucos meses face a uma subscrição. Entretanto, quem trabalha em Mac encontra na lista uma conta Office 365 para um dispositivo, igualmente com desconto.

Para estudantes, a lógica é semelhante. Um portátil com Office 2024 fica pronto para vários anos de trabalhos e apresentações, sem custos recorrentes. Além disso, a chave digital chega por email em poucos minutos. Assim, a instalação pode ser feita no próprio dia da compra.

Uma boa altura para renovar o computador

Com o regresso às aulas e ao trabalho no horizonte, esta pode ser uma boa altura para preparar o PC. Quem ainda utiliza versões antigas do sistema pode garantir uma Windows 11 Pro chave original por 22,5 euros. Desta forma, renova sistema e produtividade por menos de 40 euros no total. Já os equipamentos mais modestos beneficiam do Windows 10 Enterprise LTSC 2021. Trata-se de uma edição leve, estável e sem aplicações supérfluas, ideal para máquinas com alguns anos.

Para pequenas empresas e profissionais independentes, a conta é ainda mais direta. Equipar três ou quatro postos de trabalho com subscrições representa um custo que se repete todos os anos. Em contrapartida, as chaves digitais transformam essa despesa num investimento único. Os packs que juntam o Windows 10 Pro ao Office 2016 ou 2019 seguem a mesma lógica. Assim, resolvem numa só compra o sistema operativo e as ferramentas de escritório. Convém apenas confirmar os requisitos de cada versão, sobretudo em máquinas mais antigas.

Produtos e preços com desconto

A lista seguinte reúne todas as ofertas da campanha, organizadas por categorias. Salvo indicação em contrário, o desconto de 30% aplica-se com o cupão TT30.

Chaves digitais de Windows

Office e produtividade

Packs Windows + Office

Utilitários e design, com o cupão TT10

Como utilizar o cupão

O processo de compra é idêntico ao de qualquer loja online. Além disso, demora poucos minutos:

Abrir a página do produto pretendido através dos links deste artigo. Adicionar o produto ao carrinho. Introduzir o código TT30 (ou TT10, nos produtos indicados) no campo do código promocional. Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor total. Concluir a compra e receber a chave digital no email.

Depois de recebida, a chave de ativação é introduzida no Windows ou na instalação do Office. No caso do sistema operativo, basta aceder a Definições, Sistema e Ativação, e alterar a chave de produto. No Office, o pedido surge logo no primeiro arranque das aplicações. Em caso de dúvida, o apoio ao cliente da loja acompanha todo o processo. Convém ainda guardar o email com a chave para futuras reinstalações.

Por fim, vale a pena consultar todas as ofertas e comparar os preços antes de decidir. Neste regresso ao trabalho e às aulas, a diferença no orçamento pode ser real.