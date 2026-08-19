PplWare Mobile

Pensões em risco: e se a reforma começasse a ser construída aos 6 anos?

· Notícias 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Yamahia says:
    19 de Agosto de 2026 às 16:18

    Não percebo nada…num dia, a Segurança Social tem um superavit de vários milhares de milhões e os imigrantes contribuíram muito; no outro dia, está falida e não há reformas para ninguém.
    A ganância é uma coisa tramada.

    Responder
  2. Gringo Bandido says:
    19 de Agosto de 2026 às 16:19

    Nunca houve tanto dinheiro no mundo, 70% da população mundial é pobre, 1+1=2, é ir buscar onde ele anda e distribuir.

    Responder
  3. Madmaxian says:
    19 de Agosto de 2026 às 16:22

    Até ao mealheiro das crianças querem ir!!!

    Responder
  4. Ariano madeira says:
    19 de Agosto de 2026 às 16:38

    Basicamente o conceito é andarem a descontar é meter muito dinheiro numa segurança social para os que fazem menos poderem usá-la à vontade daqui a uns tempos querem irritar os pais da classe média a descontar pelos filhos desde o dia 0 para estes mesmos filhos um dia praticamente não terem reforma mas os filhos dos outros que andam a tocar viola não querem estudar nem trabalhar poderem ter direito a tudo. Atenção que isto que eu digo é com o sentido totalmente objetivo e neutro, e com zero idealismo político. A visão de um político é dar o máximo possível à maior parte do grupo votante, e estes atualmente o que querem é ter coisas para as quais não trabalharam. No meu caso de classe média a mim cobram muitas taxas e tentam cobrar multas injustamente, mas no entanto há minorias que andam com os carros todos espatifados a passar à frente da polícia e não lhes acontece nada.

    Responder
  5. Toni da Adega says:
    19 de Agosto de 2026 às 16:38

    Os comentários a mostrar que €€€ é com os portugueses 😀

    Responder
  6. Joca says:
    19 de Agosto de 2026 às 17:01

    E se acabassem com as reformas vitalicias???
    E se o estado não ficasse com 28% dos juros das poupanças das pessoas?
    Essas ninguém questiona…
    Nos outros países poupam desde a infância mas lá o estado e os bancos não ficam com grande parte.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a renovação das notas de euro?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube