Dua Lipa processa Samsung e pede 14 milhões de euros

A cantora britânica Dua Lipa avançou com um processo judicial contra a Samsung, exigindo pelo menos 15 milhões de dólares (cerca de 13,8 milhões de euros). O que está em causa?

Samsung terá usado imagem da cantora sem permissão

De acordo com as informações, a tecnológica sul-coreana terá utilizado a sua imagem sem autorização para promover televisores nos Estados Unidos.

Segundo a ação apresentada num tribunal federal da Califórnia, a Samsung terá colocado uma fotografia protegida por direitos de autor de Dua Lipa, captada nos bastidores do festival Austin City Limits em 2024, em embalagens de TVs comercializadas em larga escala.

A artista afirma que nunca autorizou o uso da imagem nem recebeu qualquer compensação financeira, considerando que a marca criou a falsa perceção de que existia um endorsement oficial.

A cantora diz ainda ter alertado a empresa em junho de 2025 para cessar imediatamente a utilização da fotografia, mas a Samsung terá ignorado os pedidos. O processo inclui acusações de violação de direitos de autor, infração de marca e exploração indevida da imagem pública da artista.

Do lado da Samsung, a empresa argumenta que a imagem foi fornecida por um parceiro externo responsável por conteúdos promocionais e que acreditava que todas as permissões legais estavam asseguradas.