Volkswagen condenada por fraude no Brasil! Saiba a razão

Onze anos depois do Dieselgate, a Volkswagen volta a enfrentar sérios problemas no Brasil. A Justiça Federal condenou a fabricante alemã a pagar R$ 15 milhões (cerca de 2,4 milhões de euros). Saiba o que aconteceu.

De acordo com as informações, a multa deve-se a danos morais coletivos, após confirmar que mais de 17 mil unidades da Amarok, produzidas entre 2011 e 2012, utilizavam software para manipular testes de emissões poluentes.

Volkswagen condenada no Brasil por fraude nas emissões

De acordo com o Ministério Público Federal, os veículos estavam equipados com um sistema capaz de detetar quando eram submetidos a testes oficiais, reduzindo temporariamente as emissões para cumprir os limites legais. Em utilização normal, os níveis de poluição eram superiores ao permitido.

Além da multa, a decisão obriga a marca a adotar medidas corretivas, incluindo ações de compensação ambiental e reforço das responsabilidades perante os consumidores.

Apesar do valor elevado da multa, continua bastante abaixo das penalizações impostas à Volkswagen na Europa e nos Estados Unidos, onde o Dieselgate resultou em custos de dezenas de milhares de milhões de euros.

Embora a Volkswagen ainda possa recorrer da sentença, esta condenação representa mais um golpe reputacional num mercado importante como o brasileiro, reforçando o debate sobre fiscalização ambiental e proteção do consumidor.