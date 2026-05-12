Renault 4 JP4x4 Concept: versão “aventureira de praia” do Renault 4 no Roland Garros 2026

Por ocasião da edição de 2026 do torneio de ténis de Roland-Garros, a Renault irá desvendar uma nova versão do Renault 4: o Renault 4 JP4x4 Concept. Reinventando as versões Plein Air e JP4 do Renault 4 original, esta versão assume um espírito aventureiro e de lazer, um automóvel de praia chique e moderno.

Em exibição, em ante-estreia, a partir de 18 de maio, no espaço da Renault na edição de 2026 do torneio de Roland-Garros, o Renault 4 JP4x4 Concept é uma reinvenção das versões Plein Air (1969) e JP4 (1981) do Renault 4 original.

Este Concept revisita a faceta de “lazer” destes modelos, num espírito descontraído e lúdico, acrescentando-lhe um toque aventureiro, graças às suas quatro rodas motrizes.

O nome é uma homenagem direta ao JP4 dos anos 80, mas com uma motorização elétrica. O Renault 4 JP4x4 Concept possui tudo o que se espera de um automóvel de praia chique e moderno, tanto nas características físicas, como no equipamento dedicado ao desporto e ao lazer.

Uma carroçaria aberta, um interior elegante e desportivo

Depois do FL4WER POWER, do Savane 4x4 e do Vision 4Rescue, o Renault 4 JP4x4 Concept é o quarto protótipo baseado no Renault 4 E-Tech elétrico que demonstra todo o potencial do modelo de série, em termos de versatilidade, tanto para particulares, como para profissionais.

Tal como os dois primeiros, apresenta uma carroçaria pintada num tom de verde, um Verde Esmeralda ligeiramente perolado, sinónimo de frescura e otimismo, uma reinterpretação moderna das cores Verde Esmeralda (código 927) e Verde Alface (código 913) que eram propostas no “4L” original, nas décadas de 70 e 80.

Esta tonalidade da carroçaria contrasta fortemente com o tom laranja escolhido para o interior. Duas cores, ao mesmo tempo pop e vibrantes, para tornar esta combinação mais jovem, viva e alegre.

Em termos estéticos, o Renault 4 JP4x4 Concept distingue-se pelo seu carácter, ao mesmo tempo aberto e aventureiro.

Às duas portas minimalistas, que se abrem de forma tradicional, juntam-se o teto perfurado, em forma de cruz, para maximizar a rigidez e uma porta traseira, sem capota, que baixa ao estilo da plataforma de uma pick-up, para facilitar a entrada de objetos.

Para relembrar o espírito de “lazer” com que os antigos Plein Air e JP4 foram reinterpretados, uma prancha de surf está colocada sob o tejadilho e há skates guardados na bagageira.

No interior, os bancos de encosto alto recordam os emblemáticos bancos “múmia” com encosto de cabeça integrado, presentes em vários modelos da Renault nos anos 70.

Estão revestidos com um estofo em tecido misto, com uma base em crepe e secções em malha diagonal, para um efeito simultaneamente elegante e desportivo.

As portas, a moldura da bagageira e o painel de instrumentos também são revestidos em tecido, dispondo este último, do lado do passageiro, de uma pega de apoio útil em pisos mais degradados.

A consola central flutuante é inédita, conferindo robustez e requinte a este habitáculo, que procura ser "fresco e arejado".

Por fim, o logótipo específico JP4 adorna a coluna central exterior, enquanto a inscrição 4x4 aparece, tanto lateralmente nas embaladeiras do automóvel, como na traseira, no porta-bagagens.

Renault 4 JP4x4 Concept com tração integral

Do ponto de vista técnico, o Renault 4 JP4x4 Concept assenta na mesma base que o Renault 4 Savane 4x4 Concept, revelado em 2025.

O automóvel beneficia de uma distância ao solo aumentada em 15 mm, em relação a uma versão normal do Renault 4 E-Tech elétrico.

Além disso, mantém as jantes de 18 polegadas, mas com pneus Goodyear UltraGrip Performance+ adaptados, na medida 225/55, e jantes específicas "JP4", enquanto as vias dianteira e traseira são alargadas 10 mm em cada lado.

Acima de tudo, o Renault 4 JP4x4 Concept beneficia de uma tração integral que está disponível, em permanência, graças à adição de um segundo motor elétrico no eixo traseiro.

Assim, ganha em agilidade e reforça a sua faceta aventureira, de modo a poder circular sem dificuldade em terrenos arenosos, pedregosos e não pavimentados.

Este automóvel demonstra o potencial da plataforma RGEV small para criar um automóvel elétrico do segmento B equipado com tração às quatro rodas.