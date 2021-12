A OPPO tem estado por estes dias a dar a conhecer uma série de tecnologias que irão marcar 2022, no OPPO INNO DAY. Já vimos os óculos inteligentes, um smartphone dobrável e até uma nova NPU que irá chegar com os OPPO Find X no primeiro trimestre do próximo ano.

Entrentanto, foi revelada uma patente que parece indicar o futuro dos dispositivos móveis.

Os smartphones com câmara frontal escondida no ecrã tendem a não vingar no segmento. Os consumidores estão já habituados a um padrão de qualidade que não querem abdicar, e que estes sistemas ainda não são capazes de atingir. Já existem exemplos no mercado, em grandes topos de gama, mas a qualidade fica muito aquém do exigido.

Ainda assim, as tentativas continuam e a nova patente registada pela OPPO é exemplo disso mesmo.

OPPO regista patente de smartphone futurista

De acordo com uma nova publicação do LetsGoDigital, a fabricante chinesa de smartphones registou uma patente na CNIPA (China National International Property Administration), que foi publicada no início desta semana, e também identificada no banco de dados da WIPO (World Intellectual Property Office).

Esta patente chegou com a descrição para o dispositivo e com vários de esboços de design que o site tratou de renderizar em imagens 3D como é habitual. Olhando às imagens, estamos perante um smartphone com um design bastante futurista. O site refere-se a ele como um próximo modelo da série Find X4, mas poderá ser simplesmente uma mera ideia em desenvolvimento.

O equipamento é descrito como um telefone com dois ecrãs: um ecrã frontal completo e um secundário, posicionado na traseira ao lado do módulo da câmara. O ecrã frontal abrange a totalidade do painel frontal, com as extremidades curvadas e sem qualquer moldura visível. Além disso, não há câmara frontal visível, podendo estar ela escondida pelos píxeis do ecrã.

É certo que todos estes conceitos já podem ser encontrados hoje num ou noutro smartphone de forma separada. O conceito futurista da OPPO está em juntar todas estas ideias num só dispositivo.

Será uma ideia para irmos acompanhando e para perceber o caminho que o mercado dos smartphones e da própria OPPO vão seguir.