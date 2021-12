Samsung Galaxy S21 FE – Já não há segredos! Conheça as especificações, imagens e preços

O Samsung Galaxy S21 FE será o primeiro grande lançamento da fabricante no arrancar de 2022. Este smartphone chegará depois de alguns contratempos, já que tudo indica que terá sido adiado por causa da escassez de chips, ainda que a Samsung nada tenha dito sobre o caso.

Depois de muito já se ter escrito sobre este modelo, parece que já não existem segredos. Até os preços já foram revelados.

A linha FE da Samsung é a sigla para "Fan Edition". Com esta edição de fãs, a fabricante pretende oferecer máquinas de elevado desempenho, mas com pormenores que as tornam mais acessíveis. O Galaxy S20 FE teve, portanto, grande aceitação por parte dos consumidores e muitos anseiam pelo seu sucessor, depois de muitos atrasos.

Agora parecem não existir dúvidas de que o Galaxy S21 FE será mesmo lançado nos primeiros dias de janeiro, cerca de um mês antes do lançamento da nova linha de topos de gama.

Samsung Galaxy S21 FE - os segredos revelados

Apesar de nenhuma destas informações ter origem oficial, sabemos que não deverão falhar face àquilo que será lançado em janeiro. Historicamente, os smartphones Samsung quando chegam ao mercado já foram mais do que escrutinados.

O Samsung Galaxy S21 FE será então lançado com um ecrã de 6,4" com resolução FullHD+ de 2340 x 1080 píxeis, com uma taxa de atualização máxima de 120Hz e proteção elevada, garantida pelo vidro Gorilla Glass Victus.

O processador que o equipará será o Snapdragon 888 (ou a versão Exynos equivalente, dependendo do mercado). Haverá uma versão de 6 GB de RAM com 128 GB de armazenamento e outra de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, sendo que hão terá ranhura para cartão microSD, pelo que não será possível expandir este armazenamento.

A câmara frontal terá 32 MP com uma amplitude de 81º e uma abertura de f/2.2. A câmara principal, tal como no modelo base, será de 12 MP (grande angular) com abertura f/1.8. Haverá ainda uma câmara telefoto de 8 MP com zoom ótico até 3x e abertura f/2.4. A ultra grande angular será de 12 MP com ângulo de visão de 123º e abertura f/2.2.

A bateria terá 4500 mAh com funcionalidade de carregamento rápido e carregamento reversível. Terá compatibilidade com eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e NFC.

Em termos de design não existirão surpresas, face às imagens que já foram amplamente divulgadas. O módulo de câmaras perderá o grande destaque da versão base, aproximando-se mais daquilo que se espera que venha a ser o Galaxy S22 (modelo base). Acrescenta-se a esta informação a certificação IP68 de resistência a água e poeiras e ainda a disponibilidade nas cores preto, branco, lilás e verde.

Os preços

A informação agora partilhada chega-nos da Alemanha, sendo que os preços indicados serão os fixados para esse país. No entanto, para Portugal e para a restante Europa, não deverão existir grandes variações. Portanto, o S21 FE na versão de 6 GB terá um preço de 749 € e na versão de 8 GB de 819 €.

Atualmente, em Portugal, o Galaxy S20 FE tem um preço de 679,89 € (sem descontos), na Alemanha o preço está fixo nos 749,00 €, também sem descontos.