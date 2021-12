Xizhi PACE: o processador fotónico que promete ser 100x mais rápido que uma GPU

A empresa chinesa Xizhi Technology anunciou a sua mais recente tecnologia. Designa-se de PACE e é o processador fotónico de última geração da marca, capaz de atingir uma surpreendente frequência de 1,00 GHz.

Além disso, as informações revelam que este processador promete ser 100 vezes mais rápido do que uma GPU, mesmo as mais recentes e potentes do mercado.

PACE: o poderoso processador fotónico da Xizhi

Xizhi Tecnology é uma empresa chinesa especializada em hardware de computação fotónica. E agora anunciou o PACE (Photonic Arithmetic Computing Engine), o seu processador de última geração destinado à computação fotónica que é capaz de atingir a frequência de 1,00 GHz nalgumas operações. Assim, esta nova tecnologia consegue ser até 100 vezes mais rápido do que uma GPU de última geração.

Segundo a marca, o processador traz consigo mais de 10.000 dispositivos fotónicos num único chip fotónico. E muitos acreditam que os chips fotónicos possam ser uma das opções para substituir no futuro os tradicionais chips baseados em silício. E parece que a nova tecnologia PACE veio confirmar que poderá mesmo ser uma solução poderosa e viável.

Com base no princípio fundamental de latência extremamente baixa para a execução ótica da multiplicação da matriz vetorial, este mais recente processador da Xizhi consegue atingir uma baixa latência através da multiplicação repetitiva da matriz e do uso inteligente de loopbacks compostos de ruído controlado, o que resulta em soluções de alta qualidade para problemas de Ising e Max-Cut e Min-Cut.

O PACE contém uma matriz ótica de 64x64, cujo núcleo consiste num chip ótico de silício integrado e um chip microeletrónico CMOS num pacote 3D.

Para cada multiplicação de matriz ótica, os valores do vetor de entrada são primeiro extraídos do armazenamento no chip, convertidos num valor analógico através de um conversor digital para analógico e aplicam-se os moduladores óticos respetivos através de micro saliências entre o chip eletrónico e fotónico, para formar o vetor de luz de entrada. De seguida, o vetor de luz de entrada propaga-se pela matriz ótica para produzir um vetor de luz de saída e conseguir um conjunto de matrizes fotodetetoras, o que converte então a intensidade da luz num sinal de corrente.

Finalmente, o sinal elétrico retorna ao chip eletrónico através de uma dos microbomba e regressa ao domínio digital por meio do amplificador de transimpedância e do conversor analógico-digital. Os testes realizados mostram que a velocidade de computação do PACE pode ser centenas de vezes superior às placas gráficas topo de gama da atualizada.