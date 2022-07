Apesar de estarem recheados de tecnologia, os carros da Tesla têm estado debaixo de fogo precisamente pelo que esta tem trazido. São muitos os casos conhecidos em que o Autopilot tem falhado e os acidentes mortais acontecem.

Esta é uma triste realidade que tem sido investigada e que agora tem novos casos. Dois novos acidentes mortais aconteceram recentemente e investigação das autoridades foi retomada para avaliar esta situação e a o que a Tesla oferece aos condutores.

Tesla pode ter novos problemas no Autopilot

Apesar do nome, o Autopilot da Tesla não é um sistema de condução autónoma como muitos julgam. O desempenho deste sistema tem sido a causa mais apontada para muitos problemas e acidentes recentes nos carros da marca. A importância é elevada e tem levado a que as autoridades investiguem o Autopilot.

Este cenário volta agora a estar em cima da mesa com dois casos que aconteceram em poucos dias. Dois acidentes mortais com carros da Tesla, com o Autopilot ativo, vieram relançar esta questão e levar a que as autoridades retomassem as investigações.

Dois novos acidentes mortais recentes

O primeiro caso aconteceu na California, com o atropelamento mortal de um pedestre por um carro da Tesla. O veículo terá disparado e atingido uma mulher de 39 anos. O condutor foi, entretanto, acusado de homicídio e de conduzir sob a influência de drogas no momento do incidente.

O segundo caso teve lugar na Florida. Este terá acelerado e embatido na traseira do atrelado de um camião que estava estacionado numa paragem de camiões. Tanto o condutor como acompanhante tiveram morte imediata no momento do acidente. As autoridades não sabem ainda se o Autopilot estava ativo neste Tesla.

Autoridades dos EUA estão a investigar

Estes dois casos vão ser investigados pela NHTSA, para averiguar as responsabilidades e o desempenho dos sistemas da Tesla. Estas situações vão somar-se a outras que estão já a ser avaliadas e que resultaram em vários feridos e numa morte.

Algumas conclusões têm já surgido e mostram que o Autopilot da Tesla parece ignorar alguns elementos depois de escurecer. Falamos de sinalização, marcas na estrada e outros elementos, que assim poderiam ter impedido estas situações, se tivessem sido bem interpretados pelo sistema.