Última Hora: Elon Musk já não quer comprar o Twitter

Uma das notícias mais populares neste ano foi o anúncio da vontade de comprar do Twitter por parte de Elon Musk. A proposta de compra da rede social Twitter por 44 mil milhões de dólares fez mexer muita coisa, mas Elon Musk desistiu de comprar o Twitter.

Advogados do homem mais rico do mundo já enviaram carta a notificar empresa.

A compra do Twitter por parte de Elon Musk, depois de dada como garantida, parece ter chegado ao fim. Se muitos ainda acreditavam que Musk estaria interessado em adquirir a rede social, muitos outros já não tinham esperança que tal viesse a acontecer.

O CEO da Tesla, através dos seus advogados, enviaram uma carta à empresa a anunciar o seu desinteresse na compra. Com tal cenário, Musk arrisca-se a uma pesada multa por anular o negócio.

A história da compra do Twitter pelo magnata Elon Musk sofreu várias reviravoltas desde que o anúncio oficial foi feito. No dia 25 de abril falava-se de um negócio multi milionário e recentemente debatia-se a quantidade de contas falsas que povoam a rede social.

Depois do anúncio oficial de um negócio de 44 mil milhões de dólares, muitos foram os tweets de Elon Musk com ideias para implementar na rede social, bem como a divulgação de tantas outras partilhadas internamente com os potenciais investidores.

No entanto, a 13 de maio chegam a público desenvolvimentos que parecem ser estratégico. Elon Musk vem a público dizer que a compra da rede social está temporariamente suspensa até que tenha a informação de quantas contas ativas são falsas. Segundo os investidores do Twitter, este retrocesso nada mais foi que uma estratégia para baixa o preço da compra. Tal atitude fez com que muitos tivessem perdido dinheiro, uma vez que o valor das ações baixou consideravelmente com o anúncio.

O Twitter é uma das redes sociais mais populares do mundo, sendo a plataforma onde as notícias, debates e opiniões acabam por fluir mais rápida e dinamicamente. No entanto, tal como qualquer outro serviço do género, também esta rede social está repleta de perfis falsos que acabam por ‘contaminar’ o espaço social e ‘chatear’ os utilizadores com contas reais que são mais ativos.