Play Store da Google tem um novo logótipo (e já está a aparecer em alguns Androids)

Ainda não foi oficialmente lançada, mas alguns utilizadores já notaram que a Play Store da Google deverá estar a receber uma nova imagem. Apesar de as mudanças serem subtis, a diferença é notória.

As últimas alterações ao logótipo da Play Store da Google foram feitas em 2016 e também elas foram pouco percetíveis.

A Google confirmou estar a atualizar o logótipo da sua loja de aplicações e, de facto, já há utilizadores e notar as diferenças. As alterações são subtis, pelo que a empresa decidiu realçar apenas as cores que já conhecemos. Por sua vez, o formato triangular permanece o mesmo, bem como a direção para a qual aponta.

De acordo com o 9to5Google, o novo logótipo, apesar de realçar todas as cores, destaca o verde e o azul, em relação ao amarelo e vermelho. Além disso, o website refere que a figura triangular surge com os “cantos mais arredondados”.

Aparentemente, conforme recorda a Mobile Syrup, a última vez que a Google mexeu no logótipo da Play Store foi em 2016. Nessa altura, a empresa apenas tornou as cores mais brilhantes, dando-lhes mais destaque. Mais uma vez, as mudanças foram subtis.

Embora a Google já tenha confirmado as alterações, o novo logótipo ainda não está disponível no site, nem na Play Store, aparecendo apenas quando os utilizadores fazem uma compra dentro da loja de aplicações com o Google Pay - mesmo quando aparece, a imagem ainda apresenta baixa resolução.

Ainda não é claro quando é que a Google implantará, oficialmente, o novo logótipo da Play Store.

Leia também: