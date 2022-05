Elon Musk processado. Investidores do Twitter sentem-se enganados

A compra do Twitter por parte de Elon Musk, depois de dada como garantida, parece que levou uma reviravolta inesperada. Depois de muitas críticas à rede social, o negócio é colocado em pausa com a alegação de que só avançaria se fossem partilhados os números concretos de quantas contas falsas existem na rede social.

Ora, esta terá sido apenas uma jogada para baixar o preço do valor da compra, mas os investidores não estão satisfeitos com as manobras de Elon Musk e por isso avançaram com um processo contra o magnata.

Elon Musk está a ser acusado por um grupo de investidores do Twitter por alegada manipulação do preço das ações da empresa, para seu próprio benefício, logo que a compra da empresa foi dada como certa por ambas as partes, pelo valor de 44 mil milhões de dólares.

O processo foi aberto na quarta-feira no tribunal distrital federal da Califórnia do Norte e argumenta que Musk baixou as ações da empresa de forma intencional para garantir um acordo melhor, ou seja, para ter um desconto no momento da compra.

O valor justo de mercado dos títulos do Twitter foi afetado negativamente pelas declarações falsas e conduta ilícita de Musk

O processo cita a decisão de Musk de renunciar à due diligence como condição da aquisição e a sua subsequente alegação suspeita de que o Twitter havia deturpado o número de bots na plataforma.

No momento, Musk estava bem ciente de que o Twitter tinha uma certa quantidade de "contas falsas" e contas controladas por "bots" e de facto havia resolvido um processo baseado nas contas falsas por milhões de dólares. Musk já tinha tweetado sobre esse problema no Twitter várias vezes no passado, antes de fazer a sua oferta de adquirir o Twitter com pleno conhecimento dos bots.

Elon Musk manipula o mercado para construir a sua riqueza

O processo alega que Musk provavelmente estava a tentar garantir um desconto ao lançar dúvidas sobre o seu compromisso e depreciar a empresa. Desde que o compromisso inicial de Musk de comprar a empresa foi anunciado, as ações de tecnologia – incluindo da Tesla – caíram abruptamente.

Com todos os comentários de Musk no decorrer das últimas semanas, as ações do Twitter também caíram significativamente, um fenómeno que o processo alega ser “altamente incomum” dado o preço de compra acordado pela empresa. A verdade é que Elon Musk tem a plena consciência do poder das suas publicações na rede social, como já se viu várias vezes com outros temas, nomeadamente com o valor de moedas virtuais.

O processo alega ainda que Musk atrasou deliberadamente o preenchimento de um formulário de divulgação quando a sua participação na empresa ultrapassou os 5%, permitindo que ele continuasse a comprar ações com desconto. Depois que o formulário foi preenchido e as compras de Musk se tornaram de conhecimento público, as ações do Twitter subiram quase um terço.

O desrespeito de Musk pelas leis de valores mobiliários demonstra como alguém pode ostentar a lei e o código tributário para construir a sua riqueza às custas dos outros americanos.

Apesar dos muitos tweets do magnata deixados na rede social nas últimas horas, aparentemente, não há nenhum que se refira a este processo.