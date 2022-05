Mriya: Ucrânia vai dar nova vida ao maior avião comercial do mundo

Foi logo no início da guerra que um ataque russo destruiu o Antonov An-225 Mriya, o maior avião cargueiro do mundo. O Pplware informou aqui sobre todos os factos.

Segundo informações recentes, a Ucrânia fará todos os esforços necessários para "ressuscitar" o Mriya.

O Antonov An-225 Mriya era o maior avião comercial do mundo, e era uma peça muito importante no transporte aéreo, por realizar voos com grandes e pesadas cargas que, de outra forma, não poderiam ser transportadas. Mais do que isso, foi um apoio essencial no combate à pandemia, pois agilizava, frequentemente, o transporte de enormes quantidades de material hospitalar entre a Ásia e a Europa.

No entanto, o Antonov AN-225 Mriya foi destruído durante um ataque russo. Na altura foi referido que, apesar de a Rússia ter destruído o Mriya (que significa ‘sonho’, em ucraniano), nunca poderia ser destruído o sonho de um “Estado europeu forte, livre e democrático”.

A recuperação da aeronave custará mais de três mil milhões de dólares e levará muito tempo, mas mesmo assim Volodymyr Zelensky referiu que a sua reconstrução é uma "questão de ambição".

O Mriya não era apenas o maior avião de carga do mundo, mas era também o único avião desse tipo já construído. Projetado para transportar cargas pesadas, o Mriya tinha 275 pés (83 m) de comprimento e, a 290 pés (88 m), tinha uma envergadura ainda maior. A aeronave estava equipada com seis motores turbofan, cada um capaz de produzir 51.600 libras-força na descolagem.