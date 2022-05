God of War e Horizon vão ter séries na Amazon Prime na Netflix

Já não é novidade que muitos jogos eletrónicos populares se tornaram também filmes ou séries e passaram a deixar apenas de estar nos nossos computadores, consolas e smartphones como videojogos, para também passarem a ser exibidos noutro formato.

Desta forma, as informações recentes indicam que agora também os títulos God os War e Horizon vão ter a sua própria série nas plataformas de streaming Amazon Prime e Netflix. Se gosta então de algum destes jogos, esteja atento!

God of War e Horizon vão tornar-se também séries

Para quem não conhece, God of War é uma linha de jogos de ação, lançados inicialmente no mês de março de 2005 pelas mãos do criador David Jaffe. Já o título Horizon surgiu pelas mãos da empresa Guerrilla Games em fevereiro de 2017 e caracteriza-se como sendo um jogo RGP de ação pós-apocalíptico.

Mas a Sony quer alargar as licenças dos seus jogos para outros mercados e, como tal, anunciou recentemente que estes dois títulos têm agora em desenvolvimento uma série cada um. E parece que até o Gran Turismo seguirá estes passos. Assim sendo, todos estes jogos, bastante populares na PlayStation, vão agora parar a outros ecrãs, num outro formato.

Para já, as informações ainda não são muito abundantes. Sabe-se somente que o jogo God of War vai ficar disponível na plataforma Amazon Prime, enquanto que Horizon deverá chegar ao serviço da Netflix. Por sua vez, sobre a série de Gran Turismo ainda não há nenhuma pista.

A informação foi revelada através de um leak deixado numa publicação da rede social Twitter.

Além destes títulos, já havia sido falado que o também conhecido jogo The Last of Us iria chegar à HBO Max, igualmente em formado de série.