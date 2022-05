O mercado da tecnologia tem estado agitado por muitas razões, mas em especial pela compra do Twitter. Elon Musk quer puxar a si o controlo desta rede social e assim ter mão nela, definitivamente.

Se todos pensavam que este poderia ser o negócio do ano, há agora um que poderá assumir papel de destaque. A Broadcom vai comprar a VMware por 61 mil milhões de dólares num dos maiores negócios da história.

Está ainda numa fase inicial, mas o mercado da tecnologia poderá em breve ter mais um gigante. Com esta compra, a Broadcom assumirá um papel de ainda maior destaque, ao chamar a si uma das gigantes do mercado da virtualização.

O preço que está a ser avançado coloca este negócio a valor 61 mil milhões de dólares, tonando-se num dos grandes negócios de 2022. A Broadcom irá assumir a dívida que a VMware, que se coloca agora nos 8 mil milhões de dólares.

Este acordo deverá ser fechado o mais tardar no início do calendário de 2023, caso os reguladores aprovem este o acordo. Curiosamente, a VMware ainda não está presa a esta união. Uma cláusula de "go-shop" permitirá que esta considere e até solicite acordos com outras empresas até 5 de julho.

Caso avance, esta compra representará uma das maiores do mundo da tecnologia. A Dell estabeleceu um recorde quando comprou a EMC por 67 mil milhões em 2015. A Microsoft ultrapassou esta meta com a compra, ainda pendente, da Activision Blizzard, por 68,7 mil milhões.

Esta união não é completamente inesperada. Além da sua dívida, a VMware tem vindo a registar lucros cada vez mais baixo e uma receita muito modesta. Esta nova posição pode ajudar a empresa a superar estes obstáculos e melhorar a sua competitividade. A Broadcom pode não conseguir garantir a compra no futuro. O ex-presidente Trump bloqueou a compra da Qualcomm pela Broadcom em 2018 por questões de segurança nacional.

Resta agora esperar pela avaliação as entidades reguladoras para este negócio seguir o seu caminho. Há ainda um longo percurso a percorrer, com a própria VMware a assumir que quer ficar sob a alçada da Broadcom.