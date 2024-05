Vamos ter novidades da Tesla em breve! Detetados novos testes com um Model 3

A Tesla renovou recentemente o seu Model 3, mas a marca não parece já satisfeita com o que preparou. A prova disso foi encontrada há duas nas estradas da Califórnia, onde um carro elétrico da marca de Elon Musk circulava em testes com uma configuração especial. Sem espelhos e com novas câmaras instaladas em pontos diferentes do habitual. Será que temos novidades?

Detetados novos testes com um Model 3

Desde os primeiros modelos que a Tesla segue a estética que a maioria dos fabricantes tem usado ao longo dos anos. A marca coloca toda a tecnologia diferenciadora no interior dos carros e até nos sistemas que auxiliam os condutores a usar estes carros elétricos da marca.

Isso poderá mudar em breve, segundo foi visto há dias nas estradas de Palo Alto, San Jose e Fremont, na Califórnia. Do que foi publicado no X (ex-Twitter), a marca de Elon Musk poderá estar a preparar mudanças no Model 3 e que depois podem ser alargada a outros modelos da sua oferta de carros elétricos.

The Model 3 without mirrors, and additional cameras was spotted again near San Jose. https://t.co/B68J6iTb9P pic.twitter.com/ErOfCRHIlU — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) May 16, 2024

Tesla tem muita experiência com câmaras

A grande diferença deste Model 3 que foi encontrado a circular são facilmente vistas e até óbvias. De imediato salta à vista a falta dos espelhos retrovisores, algo que os carros da Tesla sempre tiveram presentes, ao contrário de marcas como a Honda, Audi ou Lexus, que têm câmaras nestes locais nos seus carros elétricos.

Além desta diferença, é ainda possível observar outras alterações no carro em testes. As câmaras estão presentes em novo locais, alguns onde não eram esperadas. Estas são vistas num posicionamento mais amplo nas laterais e nem mesmo as câmaras do pilar B estão no mesmo lugar. Foram movidas para dentro do carro e podem ver através das janelas traseiras.

Mirrorless Model 3 spotted once again in Fremont.



Check out the front camera pic.twitter.com/tCOkBy5ogK — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) May 17, 2024

Espelhos foram mudados no carro elétricos

Até a câmara mais recuada localizada na tampa da mala está numa nova posição, movida um pouco mais para cima. Não se percebe como irá mudar as imagens ao ser movida alguns centímetros para cima. Ainda assim, deve haver uma razão pela qual os engenheiros da Tesla se deram ao trabalho de fazer a mudança.

Elon Musk disse num tweet de setembro de 2023 que os futuros Teslas abandonariam todos os espelhos retrovisores tradicionais, incluindo o que está no interior do carro elétrico. Estes testes podem ser a primeira tentativa da Tesla para criar um sistema de espelhos digitais antes de implementá-lo num carro de produção.