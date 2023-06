Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Dancing With Tears In My Eyes - Ultravox

Os Ultravox foi uma banda britânica de new wave formada em Londres no ano de 1974. No final dos anos 70, a banda lançou vários sucessos e ganhou grande notoriedade tornando-se um dos principais nomes do estilo new wave e do synthpop.

Formada em 1974 pelo vocalista, compositor e tecladista John Foxx, o baixista Chris Cross, o violinista Billy Curie, o guitarrista Steve Shears e o baterista Warren Cann, a banda era originalmente conhecida como Tiger Lily. Depois de lançar um compacto em 1974 eles mudam o nome para Ultravox! e lançam um álbum pela Island Records em 1977.

Em 1978, depois de mudanças na formação, o grupo lança um terceiro álbum pela Island, que, insatisfeita com as vendas, demite a banda.

Em 1979 Midge Ure entra no lugar de John Foxx, e a banda deixa cair o ponto de exclamação do nome, e os Ultravox seguem uma carreira estável durante o princípio dos anos 80, agora com a editora Chrysalis. Em 1984, depois do lançamento de Lament, Warren Cann deixa o grupo para iniciar carreira solo, e os integrantes remanescentes, juntamente com Mark Brzezicki, ressurgem como "U-Vox" em 1986, antes de nova separação.

Billy Curie e Robin Simon reformularam a banda em 1993 para o lançamento do álbum Revelation.com a voz de Tony Fenelle, e Sam Blue empresta a sua voz para Ingenuity, de 1994.

Em 2009, o alinhamento base (Ure, Currie, Cross e Cann) reúne-se para uma tourné comemorativa dos 30 anos de Vienna, e em 2010 fruto dessa tourné, surge o álbum Return To Eden.

Dois anos depois surge um novo álbum de inéditos, Brilliant.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?