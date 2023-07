Recorde: Temperatura média da Terra atinge os 17,18°C

Com a entrada no mês de julho, começaram-se a registar uma série de recordes no que diz respeito à temperatura do planeta. Como informamos, o dia 3 de julho foi o dia mais quente alguma vez registado na história do planeta, mas a 4 de julho o recorde foi novamente batido. A temperatura média da Terra atingiu também um novo recorde.

Cientistas alertam que 2023 poderá registar recordes de calor à medida

Terça-feira, 4 de julho, foi o dia mais quente desde que há registos. Segundo a Agência Americana de Observação Oceânica e Atmosférica (NOAA), no dia 4 de julho, a temperatura média do ar na superfície do planeta foi medida em 17,18°C.

Na segunda-feira o valor registado foi de 17,01°C, tendo batido o anterior recorde diário de 16,92°C registado a 14 de agosto de 2016 e que se repetiu a 24 de julho de 2022. Segundo refere a SIC, o ano 2022 foi o oitavo consecutivo onde as temperaturas médias mundiais foram superiores em pelo menos um grau aos níveis observados entre 1850 e 1900. De referir que os valores registados ainda não foram confirmados e não são ainda oficiais.

Segundo fonte do Copernicus à AFP, "a temperatura média global a 2 metros atingiu 16,88°C na segunda-feira, superando o recorde anterior de 16,80°C, datado de agosto de 2016".

Os cientistas alertam que 2023 poderá registar recordes de calor à medida que as mudanças climáticas causadas pelo homem, impulsionadas em grande parte pela queima de combustíveis fósseis como carvão, gás natural e petróleo, aquecem a atmosfera.

Em junho, vários recordes foram batidos na Ásia e o Reino Unido. México e Texas foram atingidos por uma onda de calor extremo. Pequim registou durante nove dias consecutivos temperaturas acima dos 35ºC.