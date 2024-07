Este é o objeto mais rápido que os humanos alguma vez construíram

A Parker Solar Probe continua a bater o recorde do objeto mais rápido alguma vez construído pelo homem. A sonda foi incumbida de captar um olhar de perto da coroa solar exterior e acaba de bater o seu anterior recorde de velocidade.

Parker Solar Probe: nave humana ultrapassou os 635 mil km/h

A Parker Solar Probe é uma sonda espacial da NASA projetada para estudar o Sol de perto, especialmente a sua coroa e o vento solar. Lançada em agosto de 2018, esta sonda faz parte de uma missão ambiciosa para entender melhor a atividade solar e os seus efeitos no espaço ao redor da Terra e em todo o sistema solar.

Atualmente, esta sonda continua a viajar pela nossa estrela e é um fenómeno a bater recordes de velocidade. A Parker Solar Probe foi "apanhada" a viajar a 635.266 quilómetros por hora no passado dia 29 de junho. Esta é a segunda vez que atinge tais velocidades desde o seu lançamento em 2018, e é provável que continue a atingir e possivelmente até ultrapassar estes valores no futuro.

Para um pouco de contexto extra, viajar a essa velocidade é cerca de 500 vezes mais rápido que a velocidade do som. A velocidade máxima que se espera que a Sonda Solar Parker atinja durante as suas operações é de 692.000 quilómetros por hora. É provável que estabeleça este recorde potencialmente final (por agora) em 2025.

A Sonda Solar Parker é, de longe, uma das nossas maiores conquistas tecnológicas. Concebida para resistir à poderosa e perigosa radiação e calor do Sol, a sonda consegue aproximar-se mais do que qualquer outra nave espacial da bola de plasma borbulhante no centro do nosso sistema solar.

Ajudou-nos a captar mais dados sobre as atividades solares do Sol e continua a ser suficientemente robusta para resistir às radiações que o Sol envia frequentemente na sua direção. Tornar-se o objeto mais rápido fabricado pelo Homem não foi tarefa fácil, e a Parker Solar Probe completou 20 passagens próximas do Sol nos últimos seis anos.

É improvável que qualquer outro objeto venha a bater o recorde da Parker tão cedo. Mas, quando isso acontecer, será provavelmente outra nave espacial, talvez uma concebida com um motor de fusão nuclear.